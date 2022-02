Új brutál-terepjáró született Európában

Az Aston Martin úgy érezte, jóval több van a DBX 4,0 literes V8-as turbómotorjában, mint az az 550 lóerő és 700 Nm, amivel eddig kiszúrták ügyfeleik szemét. A blokkot ezért új turbófeltöltővel szerelték el, és áthangolták a vezérlését, ami 707 lóerőre és 900 Nm-re (mindkettő +28,5%) emelte az értékeket.

A klasszikus automata sebességváltót szintén új kilencfokozatú, olajfürdős, dupla kuplungos sebességváltóra cserélték. Ez a változtatás a rövidebb végáttétellel együtt 3,3 másodpercre csökkentette a 0-100 km/óra gyorsulás szintidejét.

A tengely közötti nyomaték megosztása továbbra is teljesen automatikus, a motorteljesítmény akár 100%-a hátra vihető, az elektronikus részlegesen önzáró hátsó differenciálművet megerősítették. A keréktárcsák már alaphelyzetben is 22 colosak, de akár 23-as is kérhető, ami még pontosabb kormányreakciókat eredményez.

A légrugózás alapvető felépítése nem változott, de működését áthangolták. Újak a lengéscsillapítók, keményebb lett a kormányrásegítés, és minden irányban csillapították a karosszéria kilengéseit. Vadonatújak a szériakivitelben beépített karbon-kerámia fékek, amelyek elöl 42, hátul 39 centiméteres tárcsákkal, és minden keréknél hatdugattyús nyergekkel dolgoznak.

Változott a DBX üzemmódjainak a tartalma, GT Sport és Sport+ üzemben például rajtautomatika segíti a dinamikus elindulást, az ESP hangolását a módosult teljesítményleadáshoz igazították. A menetdinamikát befolyásoló legfontosabb beállítások – az ESP, a futómű-szabályozás, a kézi sebességváltás és az aktív kipufogó – külön kapcsolót kaptak a középkonzolon. A sebességváltó mostantól kézi üzemmódban a leszabályzási határon sem vált fel, hanem tartja a fokozatot.

A módosított tartalomhoz illően változott a DBX megjelenése: a hűtőmaszk nem csak nagyobb lett, de vízszintes rácsai kettőzött kialakítást kaptak. Új a nappali fény rajzolata, átdolgozták a légbeömlő nyílásokat (kell a hűtés a fékeknek!), valamint légterelő peremet kapott az első lökhárító. Vaskosabbak a küszöbök, hátul a meghosszabbított tetőszárny és megnövelt felületű dupla diffúzor segít stabilizálni az autót. Kipufogóvégcsőből négy darabot számolunk, a kerekek mögött légkivezető nyílásokat alakítottak ki.

Akármilyen kemény legény a DBX707, kényezteti az utasait. Az ajtók például csillapítva csukódnak, az alapértelmezett sportülések felár nélkül komfort-fotelekre cserélhetők. Kárpitozásból és kidolgozásból háromféle csomag áll rendelkezésre, a legfelső szinten a márka logójával hímzett fejtámaszokat, kontasztos ülésbetétet és perforált háttámlát kapunk. A kapcsolók sötét krómozásúak, de kérhető fényes króm- vagy nyers karbonfelület is. A zongoralakk fabetétek kérésre szénszálas panelekre, illetve bronzszínű fémhálós dekorra cserélhetők.

Az Aston Martin DBX707 árát egyelőre nem közölték. A gyártás még ebben a negyedévben megkezdődik, az első ügyfelek 2022 második negyedévében vehetik át autójukat.