Nagy port kavart az elmúlt napokban az eset, melynek során egy frissen vásárolt Tesla Model Y kormánya engedte el magát, miközben az egyik amerikai autópályán haladtak vele. Nem járt személyi sérüléssel a január végi incidens, mivel sikerült időben és biztonságosan félrehúzódni, a vadonatúj Tesla azonban tréleren kötött ki.

Miután 2020-ban megváltozott a visszavásárlási politika az Egyesült Államokban, reménytelennek tűnt a tulajdonos, Prerak Patel helyzete, aki többféleképpen próbálta érvényesíteni akaratát. Mint azt az NJ.com-nak kifejtette, a fő célja az, hogy ez más családdal ne fordulhasson elő, ezért sürgeti, hogy vizsgálják ki, mi történt. Patel még egy közvéleménykutatást is közzétett a Twitteren, ahol az internetezők zöme megszavazta, hogy ne elégedjen meg csak egy kormánycserével.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help

A Teslarati cikke szerint Patel végül el is érte, amit akart, a Tesla egy másik, teljesen új Model Y-t ad neki. Ezzel együtt viszont egy levelet is küldött ügyfelének az amerikai vállalat, melyben leírták, szó nincs hibáról vagy egyéb minőségbéli aggályról, így valójában nem vállal felelősséget a márka, a cserét pedig pusztán „jóindulatú cselekedetnek” tartják a maguk részéről.

Így a Model Y kormánymeghibásodása kapcsán visszahívást sem írt ki a Tesla. Patelnek megígérték, minél előbb gondoskodnak az új Model Y átadásáról – igaz, a szállítás lehetséges időpontját nem jelölték meg, de „prioritásként” fogják kezelni.

As 83% voted for a new car, my car was bought back by @Tesla and received a loaner Tesla Y till I get a new car.

I am grateful to all of you for continued support and extending it to media coverage, and the Springfield/Princeton Tesla Devean(GM)'s team.

— Prerak & Neha Patel (@preneh24) February 7, 2023