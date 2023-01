A Tesla fejlesztéseinek kiemelt célja valamilyen szintű önvezetés elérése, és a távoli vízió a kormánykerék teljes elhagyása. Ezen az úton szaladtak kicsit előre a képeken szereplő Model Y összeszerelői, amikor nem rögzítették megfelelően a volánt.

Ezzel az autópályán haladva szembesült az új amerikai tulajdonos, aki nem látta meg a helyzet humoros oldalát. Az Egyesült Államok egyik autópályáján haladva kezében maradt a kormánykerék, és csak a szerencsének köszönhették, hogy nem lett tragikus baleset a vége, a gyér forgalomnak köszönhetően sikerült biztonságosan megállniuk, és segítséget kérni.

Az ijesztő esetről Twitter bejegyzésben tájékoztatta a közvéleményt, és próbálta elérni a Tesla vezérét, Elon Muskot is. Esete nem teljesen egyedi 2020-ban egy Model 3 kormánya esett le hasonló körülmények között, akkor is a volánt rögzítő csavarral volt gond. Ekkor egyszerűen nem is tették fel a csavart, ami a helyén tartja az alkatrészt.

A most történt esetben természetesen szakszervízben kötött ki az autó, ahol kivizsgálták az esetet, és a javításért egy 37 ezer forintos számlát nyújtottak be. Ezt újabb dühös Twitter bejegyzések követték, majd végül a jogos panaszok hatására elengedték az összeget.

Mivel a furcsa meghibásodás miatt elvesztette bizalmát a márkában, szerette volna visszaadni a Model Y-t a gyártónak, amire 2020-ig könnyedén lehetőséget adott volna a visszavásárlási politika. Addig ugyanis a 7 napon belül a maximum 1000 mérföldet futott autóikat visszadhatták a tulajdonosok, és a Tesla kérdés nélkül fizette a vételárat. Csakhogy ez a lehetőség ma már nem él, így a Prekar felhasználónéven futó tulajdonos vagy újra feléleszti bizalmát az autó iránt, vagy a használt piacon értékesítheti a kormányzási problémás Teslát.