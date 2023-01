Több mint egy évvel ezelőtt perelte be az Audi a Niót, amiért a kínai márka két SUV-jának, az ES6-nak és az ES8-nak a típusjelzése hasonlít az ingolstadtiak S6-osáéhoz, illetve S8-asáéhoz. Csütörtökön, mintegy 15 hónap után ítéletet hirdetett az ügyben a német bíróság, melynek értelmében

a Nio ezekkel a nevekkel nem értékesítheti tovább Németországban az érintett modelleket.

Mint arról az Automobilwoche beszámolt – a Carscoops szemléje szerint –, a bíró abban ugyan egyetértett, hogy a Nio-modellek nevei ténylegesen eltérnek a szóban forgó Audi-típusokétól, az extra az „E” betű azonban nem különbözteti meg eléggé azoktól, legalábbis hangzás tekintetében.

Sőt, arra is rámutattak, hogy az „E” betűt számos esetben egy-egy típus elektromos változatához használják, ezért az emberek azt is feltételezhetnék, hogy az ES6 és az ES8 az S6, illetve az S8 villamosított megfelelői.

Végleges döntést még nem hoztak az ügyben, továbbá a Nio is fellebbezést fontolgat, a kínai autógyártót 250 ezer eurós, átszámítva közel 100 millió forintos pénzbüntetéssel sújthatják, míg a németországi ügyvezető igazgatóját akár féléves szabadságvesztésre is ítélhetik. Ettől függetlenül a Nio az ES7-es modelljét továbbra is árulhatja, igaz, októbertől EL7-es néven érhető el a régióban, így az Audi S7-tel sem téveszhető össze.