Kezdj futni, ha meglátod ezt az Audit!

Amikor feltárul az S8 ajtaja, az nem egy ünnep. Abban nincs semmi igazi öröm. A hideg és kimért szolgáló, a mindig pontos komornyik áll előttük, aki nem hibázik. Az úr nem szeret mélyre ülni? Semmi gond, a futómű 5 centivel feljebb emeli az autót ajtónyitásra, így máris kényelmes a beszállás. A hideg utastérben csak a mogyoró barna bőrkárpit ad némi melegséget, a talicskaszámra behordott tükröződő felületektől viszont egy percig nem idézi meg az otthon melegét.

Épp csak a műszerfal teteje nem fénylik, egyébként minden is az összes szinten. Ha nem megy a klíma, akkor még a szellőző rostélyokat is beforgatják pici motorok, hogy fényesre lakkozott karbonszálas fedelet húzhassanak a helyükre. Váltógomb? Szintén magas fényű karbon. Klíma konzol? Olyan nincs, 8,6 colos kijelzőt nyomkodunk helyette, ezen írhatjuk be kézírással a navigációnak is az utasításokat.

10,1 colos a multimédia monitorja, aminek képe olyan mélyen sötét és fekete, hogy szinte egybe olvad a körülötte beépített zongoralakkal, és csak az ikonok élesek. Ízlésesen egyszerű megoldás a menü grafikája, ennél nincs is szükség többre, de nem elég tapogatni a kijelzőt, nyomni is kell, így ad fizikai visszajelzést is az ujjunknak.

12,3 colos a műszeregység, ami egy ilyen széles utastérben már kicsinek is tűnhet a helyén. Megjelenítésében külön az S8-ra szabott sportos grafikát is találunk, szintén az alapokig leegyszerűsített képpel. Természetesen a kormányról sem maradhattak le a fényes felületek, a közepe viszont tökéletesen varrt, látványnak sem utolsó, bőrborítású.

Az anyagok választéka széles egy S8-ban, a bőr és a fém nem ritkán találkozik egymással, a varrások szépek, a részletgazdagságra figyeltek, de minden mintha funkcionális lenne. Mindent a cél érdekében és semmit a hóbortos élvezeteknek, ennél egy S-osztály, vagy az új 7-es beltere sokkal több érdekességet mutat fel, és nem kevésbé komolyak.

Rövid tengelytávval sincs kevés hely az S8-ban hátul, de lehet 13 centivel hosszabb is, ha még többre lenne szükség – a 26 centivel nyújtott Horch csak A8-ként készül. Kényelmes az üléspad hátul, a középső hely könyöklővé alakítható, ebben rejtőzik egy kivehető tablet és a hátsó traktus klímapanelje is. Kijelzőből is találunk még kettőt az ülések hátán, ezeken online kapcsolatos rendszer fut és az autó szinte összes beállítása is kezelhető róla, de ki is vehetőek a helyükről, a konkurens modellekben beépített monitorok vannak.

Masszázs, üléshűtés és –fűtés, fedélzeti parfüm, 17 vagy 23 hangszórós hangrendszer, hangulatvilágítás, dupla tetőablak is szerepelhet egy S8 fedélzetén. Sportosságára csak az első ülések dombornyomott S8 logói és a karbonszálas betétek utalnak, ezeken túl tökéletes kényelmet árasztó limuzin belsőben utazhatunk.