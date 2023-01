A hazai autópiac 2022-ben összességében 9%-ot csökkent 2021-hez képest, ugyanakkor a BMW saját magához képest 17%-os növekedést könyvelhetett el – hsngzott el a BMW sajtótájékoztatóján Budapesten. A tavalyi sikereket hosszan sorolhatta a márka ügyvezető igazgatója, Gombos Zoltán, miután a stabil második hely továbbra is a BMW-é Magyarországon a prémiumszegmensben.

4785 darab személyautót értékesítettek itthon. Emellett a MINI is szépen szerepelt, 5%-os növekedést könyvelhettek el, ráadásul minden második eladott háromajtós MINI Coopert már elektromos hajtással adtak el.

Az X5 a legkeresettebb

861 darab kelt el az X5 jelenlegi generációjából 2022-ben, ezzel pedig a legnépszerűbb BMW itthon, megelőzve a második helyen szereplő 3-ast, és a harmadik helyen végző 5-öst. Az X5 mellett az X6-ból is elment 411 darab, de ez az adat csak a hatodik helyre volt elég, 4-esből és X3-ból is több kelt el. Azt is csak megerősíteni tudta a gyártó, hogy a legtöbb BMW-t itthon xDrive-val adnak el, több összkerekes autót vesznek náluk arányaiban, mint a Mercedesnél vagy az Audinál.

Tavaly 50. évfordulóját ünnepelte a BMW sportrészlege, az M-es modellek pedig szintén nagyot mentek 2022-ben. Hazánkbsn a legnépszerűbbek az M4 és M3 modellek voltak, mögöttük az X5 M és X6 M, de a frissen megjelent M8-ból is vittek. 2023-ban pedig még több M-es modell érkezik, piacra lép az első M3 Touring és az új M2 is, melyek összekuszálhatják a jelenlegi ranglétrát.

Elektromosítás a lehető legnagyobb mennyiségben

2030-ra a BMW modellpalettáját úgy állítják össze, hogy a modellek 90%-ából tudjanak elektromos hajtással is kiegészített vagy teljesen elektromos változatot is kínálni az ügyfeleknek. Olyan modellek érkeznek hamarosan, mint az új 5-ös sorozat, mely a 7-eshez hasonlóan i5, vagyis teljesen elektromos változatot is kap, de 2025-ben megkezdődik a Neue Klasse gyártása, mely modellek teljesen új elektromos platformra készülnek majd a márka új, debreceni gyárában.

Emellett a BMW nem kergeti illúzióba a vásárlókat és a jövőbe tekintőket, 2030-ra az eladott BMW-k csupán 50%-a lesz teljesen elektromos hajtású. Nagy erőkkel fejlesztik a hidrogén-üzemanyagcellás hajtásláncot, alternatívát nyújtva ezzel a hosszú távú, de nulla károsanyag-kibocsátású közlekedéshez.

A BMW technológiai jövőjéről ebben a cikkben írtunk korábban:

Kell a dízel, de jönnek az elektromos változatok

Piacra lépett a legújabb 7-es generáció, mely komoly mérföldkő a modell történetében. Most először készül belőle teljesen elektromos változat i7 néven, mely 544 lóerős és 52,12 millió forintba kerül legalább. Emellett viszont plug-in hibrid és még dízelmotoros változat is választható, a 750e xDrive 44,48 millió forintba, a soros hathengeres dízelmotoros 740d pedig 40,06 millió forintba kerül alapáron.

Érkezik az iX1, melyet prototípusként már vezethettünk korábban. Ez az elektromos változat 313 lóerős összkerekes hajtáslánccal 440 kilométeres hatótávolságra képes. Akinek nem illik az életébe az elektromos X1, az több verzió közül is választhat, mert benzines, dízel és benzines plug-in hibrid kivitel is készül a legkisebb BMW szabadidő-autóból.

MINI-ből is kapunk újat idén, érkezik egy új elektromos hajtású modell, amit még nem részletezett a gyártó és a Countryman új generációját is meg fogjuk ismerni. A jelenlegi modell plug-in hibrid variánsa 2022-ben váratlanul jól szerepelt a piacon, több kelt el belőle, mint 2021-ben. A BMW hazai sikerei mellett a globális adatok sem rosszak, de a komplett autóipart érintő behatások meglátszanak. 4,8%-ot esett a teljes értékesítés, de még így is meg tudta tartani vezető szerepét a prémiumgyártók között.