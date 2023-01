Hurrá, hamarosan együtt énekelhetsz az autóddal!

Az év első napjaiban bemutatott Peugeot Inception tanulmányautót és a Ram 1500 Revolution pick-up-koncepciót összeköti a Stellantis-csoport új generációs elektromos architektúrája, az STLA. Ez nem szokásos értelemben vett autóipari platform, hanem egy fejlett komponensekből álló, összetett járműtechnológiai ökoszisztéma, amely maximálisan kiaknázza a nagyfeszültségű elektromos áramkörben rejlő lehetőségeket. Ugyanerre a platformra épül a konszerntárs Chrysler friss tanulmánya, ami azonban nem teljes autó, hanem annak csak egy része.

Az autóiparban ma elsősorban szoftveralapú fejlesztésekkel, azaz fedélzeti szolgáltatásokkal lehet lenyűgözni a közönséget (más kérdés, hogy végül ebből lesznek-e eladások, vagy a megfizethető, takarékos járművekből; az pedig megint más lapra tartozik, hogy a vevők a felmérések szerint elégedetlenek azokkal a rendszerekkel, amelyekkel kedvükre próbálnak tenni az autógyártók). A Chrysler ezért most erre koncentrált, és alternatív belső környezetet tervezett a 2022-es Airflow tanulmányautóhoz.

Ezt a Synthesis cockpitkoncepciót úgy dolgozták ki, hogy a lehető leginkább felhasználóbarát legyen, minden lehetséges vonalon kapcsolódást biztosítson az utasok és a külvilág között, és legyen jó a hatásfoka – ez éppúgy vonatkozhat az ergonomikus kezelhetőségre, mint az energiatakarékos megoldásokra.

A „harmónia mozgásban” filozófia zászlaja alatt megvalósított Chrysler Synthesis mesterséges intelligencia alkalmazásával képes folyamatosan tanulni, alkalmazkodni a vezetőhöz, igény szerint frissítve mobil adatkapcsolaton keresztül a fedélzeti rendszerek tudását. Túlzásnak tűnhet gondolkodó robotra bízni a navigációs és multimédiás rendszerek vezérlését, de a jövő járműveiben úgyis ott lesz a mesterséges intelligencia, amely az önvezető funkciókat vezérli, így nem igényel jelentős extra erőforrásokat, hogy rábízzuk az utazásunk megszervezését, online vásárlásaink lebonyolítását, okos háztartási berendezéseink automatikus vezérlését.

A Chrysler ehhez képest nem is álmodott nagyot, a Synthesis környezethez 3. szintű autonóm vezetési képességet társított, ami csak bizonyos, arra jóváhagyott útszakaszokon engedélyezi a teljesen felügyelet nélküli közlekedést. A koncepció nemcsak okos, de felelősségteljes is: egyáltalán nem tartalmaz krómot, az üléseket növényi cserzésű bőrbe vonták. A műszerpark ipari és tengeri műanyag hulladék újrahasznosításával készült; a padlóhoz pedig felelős gazdálkodásból származó diófát használtak fel, amelyet szövettel elegyítettek.

A Chrysler Synthesis mesterséges agya napirendünk ismeretében előre megtervezi az utunkat, majd a vezetésről, illetve a parkolóhelyek és töltőpontok előre lefoglalásáról is gondoskodik – az utasoknak tehát semmi dolguk nem akad. Akár olvashatnánk vagy szundíthatnánk is, de a Chrysler inkább a hangélményekre összpontosított: a rendszer zenei játékokkal és karaokéval szórakoztat, illetve zeneszerző funkciót is kínál.

Pont az infotainment-rendszerek és technológiák gyors fejlődése miatt az sem elképzelhetetlen, hogy mire a Chrysler 2025-ben bemutatja első tisztán elektromos típusát, abba egy még fejlettebb, még előremutatóbb koncepciót követő kezelőfelület kerül.