Tesla-tulajdonosok százai gyűltek össze a Tesla sanghaji üzemének bemutatótermében szombaton, hogy kártalanítást követeljenek, miután az amerikai márka három hónapon belül másodjára csökkentette autói árait – írja a Reuters.

Azzal érvelnek tiltakozásuk mellett, hogy tavaly év végén egyáltalán nem számítottak hirtelen, illetve nagyobb mértékű árcsökkenésre. Igaz, mielőtt az eladások felpörgetése reményében így döntöttek volna, sokan azért vásároltak autót, mert 2022 végéig lehetett pályázni állami támogatásra.

Ehhez képest a Tesla autói jelenleg 13-24 százalékkal olcsóbbak Kínában, mint tavaly szeptemberben.

Nemcsak Sanghajban, de más kínai városokban, többek között Csengtuban és Sencsenben is tömegek gyülekeztek, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek. Számos felvételt osztottak meg a tiltakozásokról a kínai közösségi portálokon: a hírügynökség szerint a csengtui Tesla-bemutatóterem előtt azt skandálta a tömeg, hogy adják vissza a pénzüket.

Az elemzők valószínűsítik, hogy az árak mérséklésével újra növekedhetnek a Tesla decemberben visszaeső eladásai, ezzel a konkurens márkákat is lépéskényszerbe hozva. Ugyanakkor mostani húzásával a gyártó a saját üzletpolitikájával megy szembe: amíg más autómárkáknál teljesen természetes volt, hogy a működés fenntartása érdekében engedményeket adnak, a Teslát korábban a márkakereskedések nélküli, átlátható árképzéssel történő működés jellemezte.

„Lehet, hogy ez egy normális üzleti gyakorlat, de egy felelősségteljes vállalkozás ezt nem engedheti meg magának” – háborodott fel az egyik Tesla-tulajdonos. Elárulta azt is, hogy a rendőrség közreműködésével a csalódott vevők találkozhattak a márka személyzetével, akik így átadhatták követeléseik listáját, melyben a kártérítés mellett bocsánatkérésre és egyéb jóváírásokra is igényt tartanak. Elmondása szerint a Tesla beleegyezett abba, hogy keddig választ adjon a magukat átverve érző ügyfeleknek.

A Tesla kínai márkaképviselete azonban azt közölte a Reutersszal, hogy nem tervezi kártalanítani azokat a vásárlókat, akik a legutóbbi árengedményt megelőzően vették át autójukat. A tüntetésekre nem reagált érdemben a Tesla China, mely 2021-ben a márka globális értékesítésének körülbelül egyharmadát adta.