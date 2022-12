Letartóztatott egy 19 éves fiatalt a Santa Cruz-i rendőrség Kaliforniában, miután a múlt héten több autón is hamis, várakozási kihágásra hivatkozva kiszabott büntetőcédulát helyezett el. Azt egyelőre a hatóságok sem tudják, hogy a gyanúsított egyedül hamisította-e a parkolási bírságokat, vagy bűntársai is akadtak, ahogyan azt is homály fedi, hogy az országban folytatnak-e további, hasonló jellegű csalásokat.

A büntetőcédulákat sorszámmal ellátva, az autó márkájának és rendszámának megjelölésével szerkesztették meg, mintha azt a helyi hatóságok állították volna ki. Ugyanakkor a másolat korántsem sikerült tökéletesen, mivel több ponton is eltér egy valódi parkolási bírságtól, kezdve a papír minőségével, a betűtípussal, illetve a fejlécben elhelyezett pálmafákkal.



Gyanakodásra adhatott okot az is, hogy a hamis cédulán nem tüntették fel a területileg illetékes rendőrkapitányság címét és telefonszámát, ellenben szerepelt rajta egy QR-kód, melynek beolvasásával az átvert autósok gyorsan rendezhették „büntetésüket”. Ez azonban egy olyan, egyébként az igazira hasonlító weboldalra vezetett, amit több visszajelzés alapján más internetes csalásokhoz is használtak korábban.

Ott is hibát követett el a csaló, hogy a cédulán nem is a pontos összeget tüntette fel, de csak minimális eltéréssel. A házilag szerkesztett papírokon ugyanis 42 dolláros, vagyis nagyjából 15 ezer forintos összegek szerepelnek, míg a hivatalos dokumentumokon 43 dollár a bírság mértéke.

Nem derült ki, hányan eshettek áldozatául az illegális büntetőcéduláknak, mindenesetre a tizenéves elkövetőt már másnap, december 22-én, csütörtökön délután őrizetbe vették számítógépes rendszer jogosulatlan használatának és csalás kísérletének gyanújával, ám úgy tűnik, azért nem folytatnak vizsgálatot ellene, amiért hivatalos szerv „képviseletében” járt el. Kihallgatásán az illető tagadta, hogy bárkitől is pénzt kapott volna.