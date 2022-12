Egy kutatás szerint egyes elektromos járművek akár hatótávolságuk 35 százalékát is elveszíthetik hideg, téli időjárási körülmények között, azonban ennek mértéke típusonként eltérő – írja a Recurrent Auto.

Azzal magyarázzák a jelenséget, hogy hideg időben a különböző kémiai, illetve fizikai reakciók lassabban mennek végbe az akkumulátorban, ezért csökken annak teljesítménye. Az alacsony hőmérséklet ugyanis gátolja a kémiai reakciókat, ennélfogva a fizikai folyamatok is lassabbá válnak. Ez a villanyautók esetében azért is jelent még inkább hátrányt, mert önmaguknak kell hőt termelniük az utastér fűtéséhez is, miközben a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autók hajtásláncai hulladékhővé alakítanak át minden energiát, amit nem a hajtásra fordítanak. Ugyanakkor ebben az is közrejátszik, hogy a belső égésű erőforrások hatékonyság szempontjából jócskán alulmúlják tisztán elektromos társaikat.

Kutatása során összesen hétezer adat feldolgozásával 14 népszerű villanyautót vizsgált meg az Egyesült Államokban a Recurrent Auto. A folyamat alatt olyan életszerű külső tényezőket is figyelembe vettek, mint az útegyenetlenségek, a változó vezetési sebesség és járműhasználat, illetve az akkumulátor öregedése.

Az átlagos, körülbelül 20-21 Celsius-fok körüli hőmérsékletnél mért adatokhoz képest a Chevrolet Bolt veszít a legtöbbet hatótávolságából fagyponton. Az amerikai vállalat ferdehatúja 32 százalékkal teljesít rosszabbul, vagyis egy töltéssel valamivel több mint 240 kilométert tesz meg. Hasonlóan nagyot bukik a hideg körülmények között a Ford Mustang Mach-E és a Volkswagen ID.4, egyaránt 30-30 százalékot, ami mindkét modell esetében 280 kilométer körüli hatótávolságot jelent.

A pórus másik végén viszont megtalálható az Audi e-tron, illetve a Jaguar I-Pace, melynek hatótávolságot alig, utóbbi esetben szinte elenyésző mértékben befolyásolja, ha téliesre fordul az időjárás. Az e-tron 8 százalékkal kevesebbet, nagyjából 300 kilométert, képes így megtenni, míg a változó időjárással szemben legellenállóbbnak kikiáltott I-Pace több mint 360 kilométert.

A teljes lista itt tekinthető meg:

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ez hatással van-e az akkumulátor tartósságára. A válasz röviden nem, mégpedig azért, mert csupán átmeneti hatótávolság-csökkenésről van szó, és ahogy melegszik az időjárás, a jármű teljes töltöttség mellett képes lesz újra ugyanazt a távot biztosítani egy töltéssel.