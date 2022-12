2023-ban közel 400 kilométeren és több száz helyszínen terveznek felújítási, azon belül pedig szintre hozási munkálatokat – erősítette meg a Spirit FM-nek Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) kommunikációs igazgatója.

„Ez azt jelenti, hogy ahol kell, a burkolatnak a felső rétegét, de ahol szükséges, az alsó vagy szerkezeti rétegét is megbontjuk és felújítjuk” – magyarázta Szimicsku. Megerősítette azt is, hogy a munkálatok elsősorban az M1-es, az M3-as, valamint az M7-es autópályát érinti.

Hangsúlyozta, hogy a felújítás ténye mellett mindennek azért is van jelentősége, mert a készülő munkálatokkal már a további sávbővítéseket is előkészítik. Ezt szem előtt tartva, ahol lehet, felújítják a leállósávokat is, hogy később, amikor már megvannak a tervek, a további sávokra is rá lehessen terhelni a forgalmat.

Az MKIF Zrt. mindemellett 200 híd dilatációját és nagyjából 50-60 csomópontot is helyrehozza a jövő évtől.