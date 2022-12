Falábúként is profiként vezethetsz ebben az autóban

A Mercedes-AMG kora ősszel mutatta be második plug-in hibrid sportmodelljét, a C 63 E Performance szedánt és kombit. Az autó elképesztő tudásáról akkor részletesen írtunk, ezért most csak a legfontosabbakat foglaljuk össze. A 476 lóerős, 545 Nm nyomatékú benzinmotorból és a 204 lóerős, 320 Nm-es villanymotorból összesen 680 lóerőt és 1020 Nm-t hoz ki a hajtáslánc. Az autó 3,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, az akkumulátort nem tartós és egyenletes, hanem robbanékony pillanatnyi teljesítményleadásra hangolták, ezért speciális hűtőrendszert kapott, ami még versenypályán is optimális értéken tartja a hőfokát.

Pont a versenypálya-használathoz kapcsolódóan egy izgalmas új funkciót vezetett be, és szemléltetett most, a piaci bevezetés közeledtével az AMG. Az autó fedélzeti infotainment rendszerébe ugyanis betáplálták a világ harminc leghíresebb versenypályájának minden részletét (később több részletben további negyven pálya várható). Ha ezek közül valamelyiken szeretnénk autózni, a Track Pace funkció segítségével optimalizálhatjuk a hajtáslánc erőkifejtését.

Miután kiválasztottuk az aktuális pályát, eldönthetjük, hogy egy vagy több kört fogunk-e menni –előbbi esetben addig csapolja az akkumulátort a rendszer, amíg csak szabad elektront talál benne, ha viszont nagyobb távolságot mennénk, úgy osztja be az energiát, illetve alkalmazza a rekuperációt, hogy minél hatékonyabban versenyezhessünk. A rendszer mindig előre jelzi, ha egy olyan szakaszhoz közeledünk, ahol van értelme padlógázt nyomni. Amint ezt megtettük, a rendszer elkezd visszaszámolni, és amikor a végére ér, ideje felengedni a pedált. Ezt a Boost funkció 2023 folyamán vezeti be a Mercedes AMG a C 63 E Performance modellnél. A funkció működését az alábbi videó szemlélteti.

A modellről egyébként több tucat új fotót, valamint a fenti filmecskén kívül négy másik videót is közzétett az AMG. Ezeket a fenti galériában, illetve alább tekintheted meg.