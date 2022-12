Olyan brutális ez a sportkocsi, rosszul leszel benne

Amikor Denis Donkervoort 2021-ben átvette apjától a családi manufaktúra irányítását, már négy éve fejlesztés alatt állt a márka vadonatúj típusa. A lécet nagyon magasra helyezték maguk előtt: az volt az elvárás, hogy az újonc legyen kényelmesebb, mint a D8 GTO, ugyanakkor versenypályán még nagyobb sebességre képes, határtartományon könnyebben uralható, miközben praktikusabb is, összességében merevebb és biztonságosabb, és mindezt forradalmian újszerű köntösbe bújtatva.

Így született meg a Donkervoort F22, amely nevével Denis kislánya, az idén május 22-én született Filippa Donkervoort előtt tiszteleg.

Az F22 500 lóereje mindössze 750 kilogrammot mozgat, köszönhetően többek között annak a vékony falú acélcsövekből és szénszálas kompozit elemekből felépülő, saját fejlesztésű hibrid vázszerkezetnek, amely nem mellesleg kétszer olyan merev, mint az elődmodellé volt. Szintén szénszálas panelekből készültek az előre és felfelé nyíló ajtók, valamint a kiemelhető tetőpanelek.

Az elődmodellből jól ismert 2,5 literes Audi-motor most 500 lóerőt ad le, ami 290 km/óra végsebességet tesz lehetővé; a 640 Nm nyomatéki csúccsal 2,5 másodperc alatt éri el a 100 km/órát az autó, további 5 másodperc kell 200 km/óráig. A váltó kézi kapcsolású, ötfokozatú, ami ódivatúnak hangzik, viszont egyrészt legalább 12 kilóval könnyebb, mint egy hat- vagy hétfokozatú egység, másrészt rövidebb, így a motort hátrébb tolhatták a mérnökök. A váltásokat a Bosch fordulatszám-harmonizáló rendszere segíti, de az ínyencek kikapcsolhatják azt. A differenciálmű részlegesen önzáró típusú, új háza külön hűtési rendszer nélkül is optimális hőviszonyokat tart fenn, merev beépítése pedig csökkenti a zajszintet. A kipörgésgátló több fokozatban állítható.

A D8 GTO-t legendává tette, hogy akár 2,0 g-vel tudott kanyarodni. Az F22 ezen is túltesz a maga 2,15 g-s értékével. A szabad hasmagasságot korábban kívülről lehetett állítani, most viszont az utastérből, hidraulikusan szabályozható a futómű 35 mm-es tartományban.

A fékeket az AP Racing szállítja, a klasszikus acéltárcsás rendszer az elődmodellénél is könnyebb, miközben a fékteljesítmény 30%-kal nőtt. A könnyűfém keréktárcsák 12 kilót nyomnak, de kérhető helyettük kovácsolt könnyűfém felni, darabonként 8 kilóval, sőt, létezik karbonszálas keréktárcsa is, ami csak 5,4 kilogrammos.

A Donkervoort F22 4039 mm hosszú, 1912 mm széles és 1105 mm magas, azaz minden irányban nagyobb elődjénél. Ennek köszönhetően tágasabb és kényelmesebb is annál; a válltér 80, az utastér hossza 100 mm-rel nőtt. A belső tér vadonatúj, az üléseket kifejezetten a Donkervoort számára tervezte a Recaro, a biztonsági övek pedig hatpontosak, de utcai használatra is rendelkeznek engedéllyel. Ezek olyan hatékonyan akadályozzák meg az utasok testének elmozdulását, hogy az F22 a házon belül fejlesztett, speciális szénszálas szendvics-vázszerkezettel együtt légzsákok nélkül is teljesíti az utasbiztonsági előírásokat, ami további tömegcsökkentést tesz lehetővé.

A 264 mm-es hossznövekedés az áramvonalas dizájn kialakítását is megkönnyítette. A targatető két paneljén kívül a középső támasztóelem is kiszerelhető, mindhárom szénszálas kompozitból készült. A paneleket három-három retesz rögzíti, a zajcsökkentésről speciális aerodinamikai kialakításuk gondoskodik. A kiszerelt panelek a csomagtartóban, méretre szabott zsákban tárolhatók. A központi támasztórudat, valamint az egyetlen darabból készült motorházfedelet rögzítő reteszek elektromosan, gombnyomásra oldhatók.

Az F222 papíron tehát minden várakozásnak megfelel – olyannyira, hogy a tervezett 50 darabos széria összes példányát előre eladták a hardcore rajongók körében, így további 25 autó építésére szánta el magát a manufaktúra, ezek nettó 245 ezer euróért (102 millió Ft) elérhetők. Ez persze csak az alapár, mert az F22 teljes egészében az ügyfél igényeihez passzítható. Ez nem csak a lehetetlent nem ismerő, minden elvárást megvalósító kidolgozást jelenti: az autó kérhető elektromos klímával vagy anélkül, utcai vagy motorsport ABS-sel, szervokormánnyal vagy rásegítés nélkülivel.

A gyártás 2023 elején veszi kezdetét.