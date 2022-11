Miután Elon Musk 44 milliárd dollárért felvásárolta a Twittert, több autógyártó döntött úgy, hogy felfüggeszti fizetős hirdetését a mikroblog-felületen. Az átszámítva közel 18 ezer milliárd forintos üzlet után a Tesla-társtulajdonos üzletember egymás után hozta drasztikus döntéseit, kezdve az addigi vezetők és közel 4000 alkalmazott kirúgásával.

Az Automotive News Europe értesülései szerint számos márka a mai napig kitartott a tiltakozás mellett, a Volkswagen-csoport meg is hosszabbította a fizetős hirdetések felfüggesztését. Az Audi azonban új szintre lépett a Twitter-bojkottban: a négygyűrűs márka ugyanis lassan egy hónapja, november 1-jén tweetelt utoljára a platformon, az amerikai kirendeltsége pedig annál is régebben, október 28-án – írja a Carscoops.

A General Motors szintén inaktiválta magát a rövid szöveges tartalmakra építő közösségi oldalon, amiből arra lehet következtetni, még csak a kezdet volt az autógyártók Muskkal vívott harcában, amikor a fizetős hirdetések azonnali hatállyal leállították. Az amerikai konszern számos márkája, a Buick, a Cadillac, a Chevrolet és a GMC sem közölt saját bejegyzéseket, sőt, a cégcsoport vezérigazgatója, Mary Barra sem posztolt, amióta kezdetét vette a Musk-éra.

„Mivel egy versenytársunk a platform tulajdonosa, fontos számunkra, hogy biztosítsuk hirdetési stratégiánk és adataink biztonságos kezelését” – reagált az Automotive News Europe megkeresésére a General Motors. Mint írják, a Twitter „csak egy elérhető csatorna a sok közül”, amin keresztül kommunikálni tudnak követőikkel, ügyfeleikkel.

Barra erre a célra az utóbbi időben például a LinkedInt használja, a General Motors lépése pedig azzal is magyarázható, hogy 2035-től teljesen a villanyautó-piacra akar összpontosítani, melyet jelenleg a Tesla ural.

Ugyanakkor az Audi, illetve a GM márkái nem hagytak fel minden interakcióval az oldalon, az ügyfelekkel például továbbra is tartják a kapcsolatot. Eközben olyan márkák is akadnak, melyek továbbra is aktívan jelen vannak a Twitteren, mint például a szintén GM-kötődésű BrightDrop és a Cruise, ahogyan Mark Reuss, a GM alelnöke sem jegeli a tweetelést. A BMW, a Ford, a Honda, a Mercedes-Benz, a Nissan és a Toyota pedig továbbra is aktív a felületen – hogy ez így is marad-e, a jövő zenéje.