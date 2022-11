Utolsó versenyhétvégéjét futotta a hétvégén a túraautó-világkupa (WTCR) mezőnye, de nemcsak ebben a szezonban, ugyanis – mint az ősszel kiderült – jelenlegi formájában megszűnik a sorozat az év végén. A hattyúdal helyszínéül a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjnak is otthont adó dzsiddai utcai pálya rövidített változatát választották, ahol már a szombati szabadedzéseken Audi-, illetve Hyundai-erőfölény körvonalazódott, míg a Hondák jelentős hátrányba kerültek a 40 kilós pluszsúly miatt.

A bajnoki cím szempontjából drámai fordulatot nem hozott a szezon- és sorozatzáró hétvége, Mikel Azconának ugyanis egy harmadik hely elég volt ahhoz, hogy már az időmérő edzésen bebiztosítsa elsőségét az egyéni értékelésben. A pole-pozíciót eközben Nathanaël Berthon zsebelte be az Audival, mögötte Michelisz Norbert – hyundaios csapattársa előtt végezve – a második helyre kvalifikált. A búcsúra visszatérő, Micheliszhez hasonlóan az összetett dobogóért harcoló Rob Huff épphogy lecsúszott a fordított pole-t jelentő tizedik rajtkockáról, miután ezredre azonos időt autózott Tassi Attilával a Q2-ben.

Így Berthon vághatott neki az élről a vasárnapi első versenynek, és bár Michelisz jól kapta el a rajtot a második rajtkockából, a francia megőrizte a vezetést, majd kettejük között változatlan maradt a sorrend a leintésig. Berthon rajt-cél sikerrel szerezte tehát idei második győzelmét, míg Michelisz idén és zsinórban is harmadjára állhatott a dobogóra, két héttel a Bahreinben aratott győzelme után.

A magyarokat összességében inkább a balszerencse jellemezte a 30 perces főfutamon, mivel Tassi már a rajtnál beragadt a Hondával, Nagy Dánielnek pedig később csonkállványtörés miatt kellett kiállnia a 11. helyről.

Ugyanakkor Tassi révén magyar pole-pozícióssal sorakozott fel története utolsó futamára a WTCR mezőnye, ráadásul a rajtnál minden (szó szerinti) nehézség ellenére visszaverte a mellőle rajtoló, a Comtoyou-Audival beugró Viktor Davidovski támadási kísérletét. A macedón pilótát Tassi márkatársa, Esteban Guerrieri is megelőzte, utána az argentin az első helyet is célba vette, azonban megforgott a második kör elején.

Ennek köszönhetően Tassi továbbra is őrizte az első helyet, annak viszont így sem örülhetett sokáig: a következő körben Franco Girolami támadta Nick Catsburgot a második helyért, ám az argentin indokolatlanul optimista féktávot vett, amivel kiütötte a hondás magyar versenyzőt, ezzel mindhármójuk versenyét lenullázva.

Bien entendu, Girolami fait n'imp avec son Audi et envoie Tassi dehors alors qu'il était en tête. Du début à la fin de championnat, les attentats sur les Honda auront été légion… #WTCR pic.twitter.com/T0TOEVRl2C

A fiatalabbik Girolami-fivér manőveréből egy másik audis, Gilles Magnus jött ki győztesen, aki így az élre állt, őt pedig Davidovski, illetve a két BRC-Hyundaijal Azcona és Michelisz követte. Rövidesen megmerevedtek a frontvonalak a második helyért folytatott küzdelemben, miközben az ötödik helyért Berthon egyre reménytelenebbül támadta Huffot az ötödik helyért. Egy ponton a francia a 2012-es világbajnok elé is került, ám ez a pálya levágásával sikerült, ezért kisvártatva, versenymérnöke javaslatára visszaadta a pozíciót.

Három perccel a 25 perces versenyidő letelte előtt került fel az i-re a pont kettejük csatájában: az utolsó kanyarban ugyanis összeütközött Berthon és Huff, aminek következtében előbbi Audija kitört jobb első kerékkel a pálya közepén maradt. A baleset miatt a biztonsági autót is pályára küldték, és noha emiatt néhány perccel megtoldották a versenytávot, újraindításra már nem került sor, így a sárga Honda Civic Type R mögött futott be a mezőny.

*this* Impact ended @natberthon 's hopes of the WTCR runner-up spot ❌#FIAWTCR #RaceOfSaudiArabia #JeddahCornicheCircuit pic.twitter.com/sDXIb1OWqU

— FIA WTCR (@FIA_WTCR) November 27, 2022