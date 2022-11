Hosszú, három hónaposnál is hosszabb kényszerszünet után folytatódott a túraautó-világkupa (WTCR) 2022-es szezonja, ám a bahreini hétvége már a hattyúdal kezdetét jelentette: október közepén ugyanis bejelentették, hogy az év végén – jelenlegi formájában – megszűnik a sorozat.

A 2012-es világbajnok Huffnak eközben azt a nehéz döntést is meg kellett hoznia, hogy a világ egyik legnehezebb utcai pályáján, Makaóban megcélozza tizenegyedik győzelmét, így az ázsiai TCR-sorozatban indul egy MG-vel. Ám továbbra is szigorúak a kínai járványügyi szabályok, mivel az országba utazókat változatlanul 10 8 napos karanténra kötelezik. A brit azonban – még ezt is vállalva – inkább biztosra ment.

Mivel a Forma-1-es Bahreini Nagydíjnak is otthont adó helyszínen az endurance-világbajnokság (WEC) betétprogramjaként van jelen, meglehetősen rendhagyó menetrendet követett a WTCR. A szabadedzésekre ugyanis még csütörtökön sor került, ezután az időmérő edzést és az első futamot pénteken, a második versenyt pedig – magyar idő szerint – szombat reggel bonyolították le.

A pénteki kvalifikáción Michelisz Norbert még nem járt ilyen közel ahhoz, hogy 2019-es, bajnoki idénye óta először szerezzen pole-t. Két abszolút – toronymagasan – leggyorsabb szektor után viszont (túlságosan is) elvette a körét, így végül negyedik lett, több mint három és fél tizeddel lemaradva a bajnokságra esélyesebb, egyúttal a rajtelsőséget elcsípő csapattársa, Mikel Azcona mögött. A két Hyundai-pilóta közé még az audis Nathanaël Berthon és a spanyol legfőbb kihívója, a hondás Néstor Girolami fért be.

Az első versenynek így is dobogós reményekkel vághatott neki Michelisz, miközben a Zengő Motorsport pilótái bár épphogy kiszorultak a legjobb tízből, biztonsági okokból a felvezető kör végén a bokszutcába gurultak, és a rajt utáni tülekedések megelőzések végett onnan vágtak neki a távnak.

Azcona az élről indulva egészen a rajt-cél győzelemig menetelt – idei negyedik sikerével tovább növelve az előnyét az összetettben –, Michelisz pedig tisztes, szűk két másodperces távolságból kísérte őt a célba, ám a 38 éves himesházi versenyző így is idei első dobogójának örülhetett. A pódium legalsó fokára a rosszul rajtoló Berthon állhatott fel, miután a Hyundaiokról gyorsan leszakadó Girolami őt sem tudta tartani.

Nem maradt el az első körökben az adok-kapok sem: a rajt után a visszatérő Nick Catsburg ütközött a szabadkártyával bemutatkozó, idei TCR Europe-bajnok Franco Girolamival, majd Tom Coronel taszajtott egy jókorát Tassi Attilán – az argentin újonc és a mókamester holland sem úszta meg büntetés nélkül, manőverüket ugyanis tíz, illetve öt másodperces időbüntetéssel „jutalmazta” a versenyirányítás.

Tassi a történtek ellenére kilencedikként ért célba a Hondával, míg Nagy a 12., Boldizs pedig a 14. helyen látta meg a kockás zászlót.

A szombati, második futamon a Comtoyou Racing pilótái, Mehdi Bennani és Franco Girolami várhatták az első sorból a piros lámpák kialvását. Bár a marokkói a rajtnál megőrizte vezető helyét, a 4-es kanyarban márkatársa, Gilles Magnus mindkettőjüket eltalálta, a belga ki is esett a versenyből.

Az Audik kakaskodásából pedig Michelisz és Catsburg jött ki a legjobban – előbbi egészen a második helyig zárkózott fel, holott csak a hetedik rajtkockát foglalhatta el. A magyar versenyző ezután üldözőbe vette az élen haladó Esteban Guerrierit, az ötödik kör elején, egy bevállalós előzéssel meg is előzte a Münnich Motorsport argentin pilótáját a célegyenes végén.

Michelisz ettől a ponttól fogva megállíthatatlanul menetelt előre, végül egy másodpercet meghagyva az előnyéből nyerte meg a fordított rajtrácsos versenyt, első győzelmét szerezve a tavalyi csehországi forduló óta, a WTCR-ben pedig a nyolcadikat.

Guerrieri a második helyen futott be, míg a harmadik Catsburg lett. Miután Berthon megbüntették pályaelhagyásból származó előnyszerzésért, Azcona végzett negyedikként – a spanyol előnye ezzel 60 pontra hízott az összetett élén, vagyis a szezonzáró hétvégén akár már az időmérő edzésen bajnok lehet, mert 65 pont szerezhető még.

Michelisz WINS Race 2 🇧🇭 and score his first win of 2022 #FIAWTCR #RaceOfBahrain #BahrainInternationalCircuit pic.twitter.com/PbiIoDGsLF

— FIA WTCR (@FIA_WTCR) November 12, 2022