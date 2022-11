Új luxusmárka született Olaszországban

Idén nyáron hallottunk először az Aehra márkáról, amelynek nevét a latin aera (jelentése: korszak, változást elindító érték) szóból torzították. Már akkor elárulták, hogy kizárólag elektromos járműveket fognak gyártani, elsőként is egy szedánt és egy SUV-ot, amelyeket még idén bemutatnak, de gyártani csak 2025-ben kezdenek majd.

Mostanra annyi változott, hogy a limuzin premierje átköltözött 2023 februárjára, a szabadidőjármű viszont megérkezett – igaz, semmi konkrétumot nem tudunk elárulni róla azon kívül, hogy tengelytávja „mintegy három méter”.

A szimplán Aehra SUV néven prezentált crossover szokatlanul rövid orr-részéhez még kurtább első és hátsó túlnyúlás társul; az összhatás nem igazán szabadidőjárműves, viszont tagadhatatlanul áramvonalasnak tűnik.

Az autó idomait egyébként szélcsatorna helyett nagy teljesítményű számítógépekkel optimalizálták, a légellenállás mellett számításba véve a villanymotor(ok) és az akkumulátor hűtési igényét is. Ehhez társulnak az elöl és hátul elhelyezett, aktív aerodinamikai elemek, amelyek pozíciótól függően a légellenállást csökkentik vagy a menetstabilitást, a leszorítóerőt fokozzák.

A keskeny, hosszú fényszórókhoz LED-es fénycsíkok társulnak, ami többszintes kivilágítást eredményez éjjel; a far fényei hasonló rajzolatot eredményeznek.

A divat egyik európai fővárosából, Milánóból származó autó üvegtetejénél is megdöbbentőbb a négy darab előre és felfelé nyíló ajtó, amelyeken át kényelmesen szállhatunk be a fényképeken sajnos nem illusztrált, de állítólag szélsőségesen tágas, „négy profi kosárlabdázónak is elegendő helyet kínáló” belső térbe.

A jármű a szupersportkocsiknál előszeretettel alkalmazott monocoque konstrukciót használja, azaz nincs külön vázszerkezet és arra erősített borítópanelek, hanem a karosszériaelemek maguk szolgálnak teherviselő komponensként.