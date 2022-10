Világbajnoki kivitel készül a radikális sportkocsiból

Ha egy sportos utcai autóból olyan különkiadás készül, amely egy versenyző nevét viseli, joggal feltételezzük, hogy nem csak megjelenésében lesz egyedi a modell. Így van ez a mindössze 32 példányban készülő Alpine A110 R Fernando Alonso limitált széria esetében is: a F1 történetének legtapasztaltabb versenyzője belenyúlt a futómű hangolásába, de alapvetően azért mégis csak esztétikai módosításokról van szó.

A kétszeres Forma-1-es világbajnok tanácsait követve módosították az autó külső és belső megjelenését. Az egyedik matt kék és fekete színvilágot a szériakivitelben nyersen hagyott szénszálas aerodinamikai elemek részleges (karosszériaszínű) festése, a narancssárga féknyergek, a szürke peremű keréktárcsák, valamint az alapértelmezésben az autó több pontján megjelenő francia zászlót sárga-narancssárga-kék trikolorral cserélték – az új árnyalatok Alonso hagyományos színeit tükrözik.

Az utatérben narancssárgák az ajtóbehúzók, valamint a a középállás-jelző a kormánykeréken. Alonso aláírása, amellyel a bal első fényszóró fölött is találkozhatunk, a műszerfalat és az ülések fejtámaszát is díszíti. A napellenzőbe a versenyző hitvallását jelképező idézetet lézergravíroztak: „Több út is vezet fel a hegy csúcsára.”

Alonso eddig harminckét alkalommal ért el futamgyőzelmet a F1-ben, ezért 32 példány készül az autóból. Mindegyikben sorszámozott plakettet találunk, amelyen az adott sorszámhoz tartozó futamgyőzelem éve, valamint helyszíne is olvasható.

A padlókonzolon sorszámozott plakettet találunk, amely az adott példány sorozatszáma mellett annak a versenypályának a nevét is. A vásárlók emelett Alonso sisakjának aláírt replikáját is megkapják az autó mellé.

Esztétikailag tehát igazán különleges darab az A110 R limitált kiadása, azonban műszakilag is van benne finomság: olyan rugóstagot építettek be az autóba, amelynek keménysége, illetve a szabad hagmagasság egy alátét behelyezésével módosítható. Emellett az előfeszítést eleve 5%-kal megnövelték, így minden helyzetben még feszesebben vezethető az autó, mint az alapját adó, eleve extrém hangolású kupé.