Magyar srác tervei alapján készül az új Citroën

Már évekkel ezelőtt megjelentek az első látványtervek a Citroën 2CV furgonná alakított másáról, amit – hétköznapinak egyáltalán nem mondható módon – 2023 januárjában el is kezd gyártani a francia gyártó, sőt, október 1-jétől rendelhető a 2CV Fourgonnette.

A Berlingóra épülő, kisebb méretű, 4,4 méter hosszú haszonjármű különlegessége, hogy egy magyar dizájner, Obendorfer Dávid álmodta meg.

A Caselani olasz karosszériaépítő kötelékében dolgozó szakember annak idején a MOME Moholy-Nagy Egyetem ipari tervezés szakán diplomázott, majd Olaszországban találta meg a számításait: több mint egy évtizedet töltött például a Mauro Micheli és Sergio Beretta nevével fémjelzett tervezőműhelyben, de mindig is érdekelték a régi autók modern feldolgozásai. A Berlingo 2CV Fourgonnette ráadásul nem is az első modell, ami az ő elképzelései alapján kerül piacra, hiszen a néhány évvel ezelőtt bemutatott Citroën Type H is az ő nevéhez fűződik.

Obendorfer Dávid a Stellantis közleményében elmondta, izgalmas kihívás volt ennek megalkotása, mert teljesen eltérőek a 2CV és a Berlingo arányai. „Ezért inkább az eredeti jármű általános hangulatát idéző aspektusára összpontosítottam az egyes dizájnelemek helyett” – emelte ki.

A Berlingo 2CV Fourgonnette furgonként és kisbuszként is elérhetővé válik, a kor igényeihez igazodva pedig elektromos hajtással is rendelhető lesz. A 2CV, közismertebb nevén a Kacsa furgonváltozatának 1951-es megjelenéséből kasszasiker lett, annyira, hogy több mint 1,2 millió példány talált belőle gazdára.

Teljesen átdolgozták a szegmensben több mint 25 éve meghatározó Berlingo orrát a Kacsa feltámasztásához, hogy megjelenjenek a rendhagyó küllemű ferdehátú jellegzetes volánjai, beleértve a hűtőrácsot, a lökhárítót és a kerékjárati íveket. A V-alakú (vagyis az elülső rész irányába szűkülő), kúpolt motorháztető sem maradt el, ugyanakkor a kerek fényszórók elhelyezkedése megváltozott – azok immár nincsenek teljesen eltolódva, hanem visszanyúlva illeszkednek bele az üvegszálas anyagból újraalkotott karosszéria vonalába.

Az átalakított alkatrészek egytől egyig üvegszálás anyagból készülnek, méghozzá a Caselani észak-olaszországi műhelyeiben, Lombardiában szerelik össze. Igyekeztek minél élethűbben visszaadni az ’50-es évekbeli hullámlemezek hatását, ezért az autó oldala egy második réteget is kapott. A 2CV-nek egy másik jellegzetességének tartották a hátsó ajtókon található, felül és alul lekerekített, függőleges ablakokat – ugyanakkor a fiatalítás jegyében ezeket már nem a nagyon vastag fekete tömítés veszi körbe.

Bár a krómozott első lökhárítónak búcsút intettek, nem száműzték teljesen a krómozott elemeket a Berlingo 2CV Fourgonnette esetében: többek között a fényszórók környékén, a motorháztető középső bordáján és a hűtőrácson is megtalálhatóak ezek a díszítőelemek.

Annak idején a dobozos 2CV 40-50 km/óra körüli átlagsebességre volt képes, 1,88 köbméteres rakterében pedig akár 250 kilogrammnyi áru is elfért. Újkori változatából azonban kiirtották a kéthengeres motor minden zaját, és mind a három-, mind pedig az ötszemélyes kivitel gyorsabbá vált. Ezzel együtt a korábbi négyszeresére nőtt a teherbírás, így az már 1 tonna körüli, míg a raktér térfogata megháromszorozódott, így az 4,4 köbméter. A rakodófelület ráadásul a kabin kialakításának köszönhetően tovább növelhető, az utasülések lehajtásával, így annak hossza akár 3,09 méterre meghosszabbítható.

Ami pedig a hajtást illeti, a korábban említett elektromos, 275 km-es hatótávolsággal rendelkező változat mellett 1,5 literes BlueHDi dízel- és 1,2 literes PureTech benzinmotorral is kérhető – ezekhez nyolcsebességes automata váltót kínálnak. Az elektromos kivitelhez viszonylag gyors töltést is ígérnek: az akkumulátor állítólag 30 perc alatt 80%-os szintre tölthető egy nyilvános töltőponton.

Mindemellett 18 vezetéstámogató funkcióval és négyféle csatlakozási technológiával is rendelhető a kacsásított Berlingo – vagy éppen a berlingósított Kacsa, kinek hogy tetszik. Ezek közé tartozik a színes fedélzeti kijelző, a kihangosító berendezés, a túlterhelésjelző, az aktív biztonsági fék, a vontatási stabilitás-szabályozó és a holttérfigyelő.