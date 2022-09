Az adóhatóság közleményében felidézte, hogy szeptember elejéig mintegy 1,5 millió elektronikus értesítést küldött az érintettek tárhelyére a fontos tudnivalókról.

Az adó rendezésére idén már két új lehetőség is van. Befizethető a pénz mobilról, a NAV-Mobil új fejlesztésű gépjárműadó-menüpontjában, a kiküldött elektronikus levélben pedig van egy közvetlen fizetési link is, ami a netes bankkártyás fizetést teszi lehetővé. Júliusban elindult a NAV új ügyintéző felülete, az Ügyfélportál is. Itt belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét.

Ha valakinek például gépjárműadó-tartozása van, akkor azt az adószámlája lekérdezése után azonnal rendezheti is elektronikusan. Ha viszont szeptember 15-e előtt ellenőrzi az adatokat, a lekérdezési időszakot át kell állítani szeptember 15-e utánra, mert a gépjárműadó második részletének összege csak így lesz látható az adószámla 410-es adónemén – írták a közleményben.

Az adót a 10032000-01079160 számú, NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell befizetni. Banki átutaláskor a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, nem a rendszámot. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.