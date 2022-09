A gyorsaságimotoros-világbajnokság, közismertebb nevén a MotoGP misanói hétvégéjén a Ducati és a Lamborghini újbóli kollaborálásának eredményét, a Streetfighter V4 Lamborghinit. A különleges kétkerekűt részben az olasz autómárka Huracán STO-járól mintázták, mely a 2023-as Panigale V4-től kölcsönözte a technikai alapot.

Az átalakítás keretében több stíluselemet is átvett a több mint 600 lóerős Lamborghinitől, így az első sárvédő mellett a tanksapkát, a hasfalat és a farokszárnyát is átformázták. Ami pedig a műszaki nyalánkságokat illeti, teljesen más hűtőrács-elszívókat, szellőzőnyílásokat és légbeömlőket kapott a motor, ami 1103 köbcentiméteres Desmosedici blokkjával 208 lóerős teljesítményre képes. Ha mindez nem lenne elég, a kuplung ugyanaz, mint ami a márka MotoGP- és Superbike-gépein található.

Kétkerekűt ihletett a Lamborghini, már nem először Kétkerekűt ihletett a Lamborghini, már nem először 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 4 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Összesen 630 darabot fognak gyártani belőle, ami pont tízszer annyi, mint amennyi a Huracán STO-ból készült – erre is utal a 63-as szám a motor oldalán –, a Ducati pedig mindegyikhez eredetiségi igazolást mellékel. Színvilágában teljesen megegyezik majd egymással a két modell: a zöldes Verde Citrea és a narancssárgás Arancio Dac árnyalatokban érhető el. Ezen felül egy 63 darabból álló, még inkább limitált szériát is piacra dobnak, amihez Huracán STO-tulajdonosok férhetnek hozzá, ráadásul példányaikat személyre is szabhatják. A lamborghinis kötődésű érdeklődök továbbá sisakot, dzsekit és limitált szériás bőrfelszerelést is kapnak.

Először 2020-ban fogott össze a Ducati és a Lamborghini – persze, ehhez nem kellettek óriási erőfeszítések, hiszen utóbbi leányvállalata a motorgyártó. Akkor a Sián mintájára készítettek motort, mely a Diavel 1260 nevet kapta, melyből – a jelenlegi különkiadással egyetemben – ugyancsak 630 példány készült.