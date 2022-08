Augusztus 19-én és 20-án több száz kisebb benzinkút maradt zárva, miután a Mol a felére csökkentette a kiszolgálási volumenüket, mindemellett az ígért, a 480 forintos hatósági árral járó veszteségeket kompenzálni hivatott állami támogatást sem kapták meg.

Hivatalosan végül nem is tartották meg a sztrájkot, mivel már annak hírére is megnyitották azt a felületet, amin keresztül a támogatás igényelhető. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke azonban nem tartja kizártnak, hogy még várniuk kell a pénzükre az igénylőknek, ahogyan az is képlékeny, hogy a folyamatosan, már töredékére szűkülő keret ismeretében az igénylthez képest mekkora összeget kapnak.

Egyéni „határkörben” 200-250 fehér, vagyis független töltőállomás döntött úgy, hogy nem nyit ki az ünnepre. Egri szerint ez is kellően éreztette a hatását – különösen figyelemfelkeltés szempontjából –, főleg az üzemanyaghiány mellett. „Emiatt átterelődött a tankolók forgalma, túlterheléses támadás érte a színes kutakat, vagyis a Molét és más nagy cég hálózatának tagjait” – idézi a szavait a Vg.hu.

Az elmúlt héten azonban drasztikusan emelkedett a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti (piaci) átlagára is: előbbié 687, utóbbié pedig 794 forintra ugrott péntektől.