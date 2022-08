Ez történt a rezsinél, az élelmiszereknél, a hitelkamatoknál és az üzemanyagnál. Utóbbi esetében azonban úgy tűnik, az autósok már látják ennek a negatív hatásait és szabadulnának az intézkedéstől – legalábbis ez derül ki a Napi.hu megbízásból készült reprezentatív felméréséből.

Az üzemanyagárstop – talán a Molon kívül – nagyon megnehezítette és szinte ellehetetlenítette a kisebb és nem hazai kúthálózatok életét, az üzemanyag-nagykereskedőket és -importőröket egyaránt, míg a független benzinkutasok jelentős része azt állítja, hogy a csőd szélére sodorta őket az intézkedés. Közöttük sok a családi vállalkozás is. Emellett ellátási zavarokat, ideiglenes készletproblémákat és üzemanyaghiányt eredményezett, de eközben nem kedvezett a kibocsátás-csökkentési célok teljesülésének sem.

Az autósok számára az üzemanyaghiány lehet a leginkább szembetűnő, ugyanis a Mol egymaga nem képes minden igényt kielégíteni. Az árstop előtt nagykereskedőként ők látták el a piac 70 százalékát, más szereplők osztoztak a maradék 30 százalékon, azóta viszont 100 százalékot kéne teljesíteniük. Mindezt úgy, hogy már a schwechati, a százhalombattai és a litvinovi olajfinomító is áll. A Független Benzinkutak Szövetsége nemrég azt közölte, hogy a Mol csak az igényeik 50 százalékát elégít ki és azt is csak akkor, ha a szállítást ők maguk megoldják. Így olyan bizonytalan helyzet alakult ki, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lesz üzemanyag annál a kútnál ahova betértünk – fejti ki a Napi.hu, amelyet mi is meg tudunk erősíteni, hiszen nem egyszer kanyarodtunk már be olyan kútra az utóbbi hetekben, ahol nem volt semmilyen üzemanyag.

A fent felsoroltakból lehet már elegük a hazai autósoknak. A felmérés alapján csak 11 százalék nem vezetné ki soha a hatósági áras üzemanyagokat. A legtöbb válaszadó – 35 százalék – a fokozatos kivezetés mellett van, de 19 százalék nyilatkozott úgy, hogy egyik napról a másikra megszüntetné. Ugyancsak népszerű (24 százalék) az az elképzelés, hogy mennyiségi korláthoz kössék a hatósági árakat, vagyis csak bizonyos literig legyen érvényes. A válaszadó emberek 11 százaléka nem kívánt válaszolni.