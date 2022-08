Kívül marad, belül frissül a Toyota RAV4

A Corolla után a RAV4-est is átdolgozza a Toyota a 2023-as modellévre. A megjelenés nem módosul (hacsak az új fehér gyöngyház fényezést nem tekintjük változásnak), és a műszaki tartalom is marad a régi, jól ismert, azaz a crossover továbbra is full hibrid és plug-in hibrid kivitelben választható.

Fontos újdonság viszont az új generációs multimédiás rendszer beépítése. A 10,5 colos érintőképernyővel szerelt infotainment saját mobil adatátviteli egységgel rendelkezik, így anélkül képes felhő alapú navigációt, valós idejű forgalmi és parkolási tájékoztatást, valamint számos egyéb online szolgáltatást nyújtani, hogy ahhoz a felhasználónak saját mobil adatszolgáltatással kellene rendelkeznie.

Ehhez kapcsolódóan az autó egyes alapfunkciói a távolból ellenőrizhetők, illetve vezérelhetők (pl. ajtózárak, ablakok, klímaberendezés), van hangvezérlés, valamint teljes körű okostelefon-integráció is. A belépő felszereltségi szint kivételével minden RAV4 nagyméretű, 12,3 colos digitális műszeregységet kap, amelyen módosítható formátumban jeleníthetők a jármű, illetve az infotainment rendszer adatai.

Továbbfejlesztették a RAV4 biztonsági csomagját, mostantól balra, nagy ívben kanyarodáskor is védi utasait az autó a szemből érkezőkkel való ütközéstől, illetve ilyen szituációban észleli az úton átkelő gyalogosokat, és ha kell, automatikusan fékezve kerüli el a balesetet. Amennyiben a gyalogos egyenesen haladó RAV4-es elé lép ki, az autó önállóan kikerüli őt. A hálózatról tölthető hibrid modell a kerékpárosok, illetve a parkoló járművek esetén is képes elkormányozni, valamint érzékeli, ha szemből jármű közeledik a forgalmi sávunkban.