Megújult a Suzuki Vitara zsugorított kiadása

Minden a pozicionáláson múlik: a kifejezetten délkelet-ázsiai piacokra szánt, indiai fejlesztésű Vitara Brezza a globális, Esztergomban is gyártott Suzuki Vitara kissé módosított padlólemezére épült, de ezt jól leplezte egyedi stíluselemeivel.

A most bemutatott utód ugyanazt a műszaki alapot alkalmazza, így magasságától eltekintve minden részletében azonos az első generációval (ez pedig kizárólag az új cápauszony-antenna számlájára írható), viszont nevéből eldobták a Vitara előtagot. Így bár ugyanannyira (nem) független a Vitarától, önálló modellként hirdethetik elsődleges piacán, azaz Indiában.

Suzuki Vitara

(2015- ) Suzuki Vitara Brezza

(2016-2021) Suzuki Brezza

(2022- ) Hosszúság (mm) 4175 3995 3995 Szélesség (mm) 1775 1790 1790 Magasság (mm) 1610 1640 1685 Tengelytáv (mm) 2500 2500 2500

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne fejlődött volna a modellváltás (na jó: modellfrissítés) során az autó. A hátsó szélső ülések szélesebbek, azaz kényelmesebbek lettek, a második üléssorra is kerül szellőzőrostély, az autó vezeték nélküli okostelefon-töltő felületet, illetve nagy teljesítményű USB-C csatlakozót kínál, van benne head-up display, lebegő kialakítású érintőképernyő, és online funkciókat tömörítő Suzuki Connect rendszer.

Ahogy az európai Suzuki Vitara, a Brezza is megkapta az új 1,5 literes benzinmotort, ám míg nálunk ez full hibridként is elérhető, a Brezza kizárólag 12V-os mild hibrid konfigurációban kínálja a Duel Jet négyhengerest, amelyhez a korábbi négy- helyett hatfokozatú automata váltó választható, ha nem érjük be az ötfokozatú kézi egységgel.