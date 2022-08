Pénteken számoltunk be a Mol-kutakon tankolók tapasztalatairól, miszerint naponta csak egy tankolást engedélyeztek számukra hatósági áron. Az sem számított, ha két tankolással sem érték el az 50 literes limitet, a másodiknál így is, úgy is piaci árat kellett fizetniük.

Erre vonatkozóan még nem adtak ki hivatalos közleményt a Moltól, de tegnap a Hvg.hu kérdésére válaszoltak és világossá tették a dolgot:

A Mol napi egy tranzakció keretében, legfeljebb 50 liter üzemanyag tankolását teszi lehetővé vásárlói részére kisnyomású kútoszlopain hatósági áron.

A Mol még azt is hozzátette, hogy “aktívan kommunikálni a vásárlók felé annak érdekében, hogy az ország ellátása biztosított legyen, és mindenki számára jusson üzemanyag. A hatósági ár jogosultjait nem a Mol, hanem jogszabályok határozzák meg”.

A vállalat a robogósok panaszaira is reagált: