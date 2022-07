Nem éri meg a 2023-as évet az utolsó olyan Opel, amelyet még a General Motors zászlaja alatt fejlesztettek. A hírt a gyár szóvivője erősítette meg a német Business Insider gazdasági lap megkeresésére. Az ok prózai: a belső égésű motorokra optimalizált Insignia rontja a márka flottaszintű CO2-kibocsátási átlagát, illetve a modell foglalja a helyet az Astra (ötajtós és kombi) elöl.

Nem marad zászlóshajó nélkül a márka, ám az utód nem érkezik azonnal – valamikor 2024-25 táján –, és egyáltalán nem valószínű, hogy szedán lesz, hiszen a tradicionális lépcsőshátúak iránt rohamosan csökken a kereslet. Sokkal több esélye van egy öszvér formátumnak, mint a Peugeot 408, amely egyszerre próbál limuzin, kupé és crossover lenni.

Az Opel 2028-tól kizárólag elektromos modelleket szeretne forgalmazni Európában, így várhatóan az Insignia utódja is villanymotoros lesz. Elképzelhető egy nagy teljesítményű plug-in hibrid variáns is, hiszen a platformon a Stellantis csoport többi márkájával is osztozik majd a leendő nagy Opel.