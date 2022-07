Az Opel szentgotthárdi üzemének egyik jelképes emléke az első szériagyártásból származó Opel Astra F, amely harminc éven keresztül a gyár udvarán hirdette a dicső múltat. Az autót, amely a Budapesti Közlekedési Múzeumban kiállított „hivatalos” első Astra ikertestvére, megviselte az elmúlt harminc év.

Ezért a gyár munkatársai kezdeményezésére megszületett a döntés az autó helyreállításáról. Megalakult egy kis lelkes csapat a gyárban különböző beosztásban dolgozó munkatársakból, akik szívügyüknek tekintették az autó állagának megóvását. A gyárcsarnok egyik sarkában ki is alakítottak egy szervizműhelyt, elkezdték kutatni a néhány cserére szorult alkatrészt a világhálón, és elkezdődött a felújítás. Ahogy haladt a munka, egyre növekedtek az elvárások is: míg először csak a külcsín visszaállítása volt a cél, később már az autó működőképességének visszaállítása is követelménnyé lépett elő.

A karosszéria régi fényének előcsalogatása az egyik munkatárs otthoni műhelyében történt, ez már nem volt megfelelő színvonalon megoldható a gyár falain belül. Az egész munka körülbelül két hónapot vett igénybe, tekintettel arra, hogy a gyár dolgozói a rendes munkájuk mellett végezték a felújítást.

A felújított, régi fényében tündöklő Astrát a szentgotthárdi színházban mutatták be a gyár harmincéves történetét bemutató fotókiállítás megnyitóján. A helyszínre már saját lábán érkezett az autó, amely a felújítás után méltó helyre kerül: az Opel Szentgotthárd gyárcsarnokában állítják ki.