Napokkal ezelőtt a Vezess is beszámolt róla, hogy új szabadidőjármű jelent meg a piacon a Suzuki és a Toyota együttműködésében. Utóbbi kínálatában az Urban Cruiser Hyryder nevet kapta, mostanra pedig az is kiderült, hogy a Suzuki Grand Vitarának keresztelte el a modellt – legalábbis Indiában.

A városi terepjáró 4,365 mm-es hosszúsággal, 2600 mm-es tengelytávval és 1795 mm-es szélességgel mutatkozott be a nagyközönség előtt, ami nagyon hasonlít az SX4 S-Cross paramétereire, ami nem véletlen, merthogy ugyanarra a platformra épült a két típus – a Vitarával együtt.

Annak ellenére, hogy Toyotaként már leleplezték az új SUV-t, az indiai importőrök egyelőre elég szerényen csepegtetik a részleteket a hátsó, meglehetősen vékony LED-lámpákról – a megosztott fényképrészleteken még a Grand Vitara felirat látszik a Suzuki-logó alatt.

Minden bizonnyal a legtöbb elem közös lesz az Urban Cruiser Hyryderben, valamint a Grand Vitarában, azonban arra lehet számítani, hogy elöl és hátul egyedi, úgynevezett „suzukis” megoldások is tetten érhetőek lesznek. A belső tér viszont teljesen megegyezik majd, beleértve a 9”-os képernyővel ellátott infotainmentrendszert, valamint a 7”-os digitális műszercsoportot, a bőrkárpitozást és a felárért (opcionálisan) elérhető napfénytetőt.

A hajtásban ugyanakkor eget rengető különbségek nincsenek a láthatáron: vagy a Suzuki 1,5 literes, 101 lóerős mild hibrid motorja, vagy a Toyota ugyancsak 1,5 literes, de konnektoros, 114 lóerős hibrid erőforrása kerül a gépháztető alá. Mindkét esetben elsőkerék-hajtásról beszélhetünk, bár úgy tudni, a Suzuki összkerékhajtású változatot is piacra dobna.

Indiában az új Grand Vitara július 20-án, azaz jövő hét szerdán mutatkozik be hivatalosan, de előrendeléseket már most felvesznek. Úgy tűnik azonban, hogy az árak csak augusztusban válnak ismertté. A Suzuki SUV-ját a Toyota karnátakai üzemében fogják gyártani, várhatóan exportra is.