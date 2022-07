Napjainkban egyre kevesebb a több évtized után is makulátlan autó, a menthetetlen állapotúakból viszont annál több akad. Gyatra állapotban találtak rá erre az 1963-as Jaguar E-Type-ra is, a Hilton & Moss szakemberei azonban időt és energiát nem sajnálva újították fel.

Habár sok klasszikus már elektromos hajtással kap új esélyt az utakon, ez az első generációs E-Type a 2500 órás restauráció végeztével is megtarthatta hagyományos, sorhatos motorját. Az opálos aranyhomok színben pompázó, egykor barna brit ikon eleinte a napsütötte Kalifornia útjait koptatta, majd egy pajtában felejtették.

2500 óra alatt született újjá a brit ikon 2500 óra alatt született újjá a brit ikon 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 4 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mielőtt újrafestették, poliészterrel, majd szürke alapozóval vonták be a kupét. A főnixszerű feltámadás persze nemcsak külsőleg valósult meg, hanem a kevésbé látványos részeken is. Új gumitömítéseket és rögzítéseket kapott, az eddig négyfokozatú kézi váltóját egy ötfokozatúra cserélték, továbbá szervokormányt és modernebb gyújtást helyeztek be.

A restaurátorok sajnálatos módon a felújított, kézzel készült belső térről nem osztottak meg képeket, annyi viszont látszik belőle, hogy sötét színvilág jellemzi. Az alapok nem is változtak, leszámítva a Bluetooth-funkcióval kiegészített, korszerű hangrendszert.

A Jaguar E-Type-ot 1961-től 1974-ig gyártották, az XJ-S és az F-Type elődjeként vonult be a történelemkönyvekbe. Az első széria egészen 1968-ig tartott, melyet kétféle soros hathengeres motorral is gyártottak: 3,8, illetve 4,2 literessel, és érdekes módon mindkettő ugyanarra a 256 lóerős teljesítményre és 241 km/órás csúcssebességre volt képes – a különbség a nyomatékban keresendő: a nagyobb motorhoz ugyanis 18%-kal nagyobb, 384 Nm-es nyomaték párosult. A széria sikerét jól mutatja, hogy több mint 38 ezer példányt élt meg.