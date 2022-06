Michelisz csúnyán ráfázott, az élről lökték ki

WTCR 2022: Aragónia, 1-2. futam

Úgy tűnt, akár a győzelemért is harcolhat Michelisz Norbert a túraautó-világkupa (WTCR) spanyolországi hétvégéjén, de a szerencse ezúttal sem volt az ő oldalán. Ellenben Rob Huff a Zengő Motorsport pilótájaként kétszer is dobogóra állt, és ezzel a bajnoki címért is bejelentkezett.