Nádújfalun csak készpénzzel vagy azonnali utalással egyenlíthetik ki a vevők a számlát, ha ragaszkodnak a hatósági árhoz. Ha valaki mégis kártyával akar fizetni, az kénytelen piaci áron, azaz 700-800 forintért tankolni literenként – derül ki az ATV egyik riportjából.

Így szeretnék csökkenteni a kút költségeit, mondta az egyik alkalmazott. A 480 forintos üzemanyagárból nem tudják fedezni a felmerülő költségeket.

Különböző költségeket, a banki terminál költségét, a rezsiköltséget, a szállítás költségét, a munkabéreket a benzinkút fizeti és ez már annyira megterhelő egy vállalkozó részére, hogy azt már nem tudja fizetni. Én 11 éve dolgozom már ezen a benzinkúton, ennyi probléma még soha nem volt – vázolta az ATV-nek Kuris Anita.

A benzinkút tulajdonosa a költségek csökkentése érdekében szüntette meg a bankkártyás fizetést.

A benzinkút munkatársa azt is elmondta, hogy csak a 480 forintos üzemanyagra vonatkozik a bankkártyás fizetés korlátozása. Minden mást meg lehet vásárolni kártyával is az üzletben. A kúton azonnali átutalással is lehet fizetni, ehhez ingyen wifit és ha kell, számítógépet is biztosítanak.