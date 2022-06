Streamliner: így nevezték az 1930-as évek elején megjelent, kifejezetten áramvonalas(nak tervezett) mozdonyokat, vasúti szerelvényeket. A koncepció az ipari formatervezés minden ágát átalakította, beleértve a háztartási használati tárgyak dizájnját is, és persze az automobilokét: a Chrysler Airflowtól a Tatra T77-en át a Phantom Corsairig nagyszerű gépezetek hozták ki a maximumot a cseppformából.

Hasonlóra készül most a Hyundai is: a most közzétett grafika tanúsága szerint az Ioniq 6, azaz a márka első eleve elektromos hajtásra fejlesztett szedánja (ferdehátúja?) formailag nagyon közel marad a két éve bemutatott Hyundai Prophecy tanulmányautóhoz.

Hogy ez egészen pontosan mit jelent, azt ennyiből nehéz volna megmondani. A gyártó azonban ígéri, hogy még júniusban megismerhetjük az Ioniq 6 külső és belső formai jegyeit. A műszaki részletekre várhatóan a nyár derekáig kell várni.

Ami biztos, hogy az Ioniq 6 ugyanazokra a műszaki alapokra épül, mint az Ioniq 5, a márka akkumulátoros elektromos szabadidőjárműve. Ez kettő- vagy összkerékhajtást, 3000 mm-es tengelytávot, valamint 58 vagy 77 kWh kapacitású akkumulátort jelent – a pontos paraméterek persze változhatnak, hiszen moduláris padlólemezről van szó.