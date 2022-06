Ugyan az autóiparban jelenleg megkérdőjelezhetetlen trendnek tűnik a villanyosítás, a gyártók sorra jelentik be, hogy 10-15 év múlva minden modelljük legalábbis hibrid, de akár tisztán elektromos lesz, van olyan szereplő, amely legalább részben ellentartana ennek.

A Ford CEO-ja, Jim Farley nemrégiben egy üzleti konferencián arról beszélt, hogy a márka egyes modelljeinél egyszerűen nem tartja elképzelhetőnek a teljes villanyosítást.

„A tisztán belső égésű motoros gyártásunk mostanra az elektromobilitásba amúgy sem illő szegmenseinkre korlátozódott, ezek az igazi szenvedélymodelljeink” – mondta a vezérigazgató, példaként a Ford Mustangot és a Ford Bronco Raptort említve. „Ezek érzelmi alapú termékek, én pedig teret adok a stábunknak, hogy ezeken a szenvedélymodelleken is dolgozhassanak.”

Jegyezzük meg gyorsan, hogy természetesen a Mustangból – na jó, “Mustangból” – is ott van már a tisztán elektromos Mach-E, hiszen a környezettudatos vásárlók elutasítása üzletileg nagy butaság lenne, ám úgy tűnik, hogy aki akar, a jövőben is vehet majd vérbeli V8-assal – és csakis azzal – szerelt vadlovat.

A néhány éve már globális modellként Európában is elérhető – és igen népszerű – Mustanggal persze nem lesz könnyű dolga a Fordnak, hiszen az öreg kontinensen 2035-től – leegyszerűsítve – már egyetlen belső égésű motorral szerelt új autó sem kerülhet piacra, igaz, a részletszabályok kidolgozása még ezután jön, akadhatnak majd kivételek, felmentések.

Ami az USA-t illeti, pillanatnyilag nehéz elképzelni hasonló, teljes korlátozást, így ha nálunk már nem is, otthon, valamint az elektromobilitás terén jóval hátrébb járó fejlődő piacokon biztosan lesz még keresni valója a Fordnak a fosszilis üzemanyagot használó sportkocsijával.

A „Kék ovál” hagyományos autózás, valamint annak rajongói mellett való kiállását húzza alá az is, hogy a Mustang hamarosan érkező következő generációjánál a hibrid változatban is kínálnak majd 5 literes V8-as motort, valamint lesznek kivitelek, amelyeknél a manuális váltó is elérhető lesz.