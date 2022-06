Az EU által kidolgozott, klímavédelmi Fit for 55 akcióterv javaslatai között szerepelt, hogy 2035-től az EU-ban csak olyan új autót lehessen vásárolni, amely elektromos hajtású, tehát teljesen kivezetnék az autóiparból a belső égésű motorokat. A szerda esti szavazás vitákba torkollt, mert egyes képviselők hibásnak tartják a döntést: szerintük a jövőben jóval környezetbarátabb, szintetikus üzemanyaggal is lehetne belső égésű motorokat hajtani – írta a Hvg.hu.

Az elektromos átállás pártolói szerint viszont ez az érvelés több okból sem helytálló. Először is, véleményük szerint az autógyártók több mint felkészültek az átállásra, és a belső égésű modellek hosszabb távú engedélyezése csak összezavarná a szektort. A legtöbb autógyártó is elfogadta a 2035-ös határidőt, sőt közülük többen még ennél is merészebb, például 2030-as és 2028-as határidőket tűztek ki a hagyományos hajtású autóik kivezetésére a gyártásból. A javaslatot támogató parlamenti képviselők szerint ráadásul a 2035-ös átállási dátum garantálhatja azt is, hogy az EU megőrzi vezető szerepét az egyre növekvő elektromosautó-piacon.

Emellett, véleményük szerint a szintetikus üzemanyagok gyártása sem mennyiségben, sem pedig árban nem tudja majd helyettesíteni a benzint. A legyártott szintetikus hajtóanyagokra pedig máshol, a szintén klímavédelmi reformok előtt álló légi közlekedésben van szükség. Ezek a hajtóanyagok ugyanis elengedhetetlenek a légi utasszállítással összefüggő szennyezés csökkentéséhez, azonban jelenleg sem áll rendelkezésre megfelelő mennyiség az ilyen üzemanyagból a kerozin helyettesítésére.

Voltak olyan elemei a klímavédelmi csomagnak, amelyek nem,

a belső égésű motorral szerelt autók betiltása viszont átment a szavazáson.

Az Európai Unió tanácsa a hónap végére ígéri a teljes álláspontját a javaslattal kapcsolatban, és a végső verzió háromoldalú, a parlament, a tanács és a bizottság közötti tárgyalások során alakul majd ki.