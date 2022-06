Sportosabb, mint amilyen fényűző ez a nem-Porsche

Ez nem Porsche – ez a legfontosabb mantra, amit a Singer tulajdonosai, mérnökei és alkotói mondogatnak maguknak és az ügyfeleknek. A cég léghűtéses 911-eseket restaurál, majd értelmez újra a saját – és ügyfelei – szája íze szerint, az így kapott végtermék azonban, bármilyen kívánatos, megfizethetetlen és kivárhatatlan (a cég ma már csak több éves határidővel vállal új projektet), nem tekinthető eredeti Porschénak.

A német gyár komolyan is veszi a dolgot, a múltkor például megtámadták a cég izgalmas terep-versenyautó-koncepcióját, mert túlságosan feltűnően szerepelt rajta a Porsche felirat.

A most bemutatott, új modellen már óvatosabbak voltak: az eredeti gyártó neve csak azon a plexisávon olvasható, amely eredetileg is összekötötte a hátsó lámpákat, így az tulajdonképpen nem típusjelzés, csak egy alkatrész.

A zöld sávval megbolondított fehér autót megrendelő ügyfél nem csak luxusórákat megszégyenítő precizitású kidolgozást, hanem nagyobb motorteljesítmény is kért, ezért a Singer mérnökei 510 lóerőre emelték a turbómotor teljesítményét. Ugyanezt a csomagot korábban 450 lóerővel, sportos helyett luxuskivitelben is elkészítették: az alábbi képre kattintva nézd meg azt is, és döntsd el, melyik tetszik jobban.

A karosszéria teljes egészében szénszálas kompozit elemekből áll. Az üzemanyagtöltő nyílás az első gépházfedél közepén kapott helyet. A futóművet leültették, a nyomtávot megnövelték.

Az első kötényt és a hátsó kerekek előtti légbeömlőket karbonból formálták meg, ahogy a „bálnauszony” hátsó szárnyat is.

Az utastérben egyedi, fekete-zöld farkasfogmintás szövetkárpit borítja a karbonvázas üléseket. További szénszálas idomokkal találkozhatunk szerte a beltérben, a váltó hatfokozatú, kézi kapcsolású egység, és korhűség ide vagy oda, klímaberendezést és vezeték nélküli okostelefon-töltőt is kapott az autó.