1973 június 10., 16 óra. Ekkor intette le kockás zászló az utolsó Ferrarit, amely a Le Mans-i 24 órás verseny királykategóriájában indult. Most 49 évvel később az olasz sportautógyár közzétette az első – elég sejtelmes – képet az új versenyautójáról, és bejelentette, hogy az említett dátumhoz képet 50 évvel, azaz 2023-ban visszatérnek a hosszútávú versenyzés szentélyébe.

A Ferrari 18 hónapja fejleszti saját Hypercarját. A hibrid modell hamarosan megkezdi a pályateszteket, jövő év elején debütál a versenyeken, mielőtt nekivágna a nagydíjnak, a Le Mans 2023-nak. A jövő évi 24 órás verseny a 100. Le Mans-i futam lesz, és a Ferrari nagyon szeretné 1965 után ismét megnyerni az összesített versenyt.

“A Ferrari eleve különleges, és Le Mans a világ egyik legfontosabb versenye” – mondta Antonello Coletta, a maranellói autógyár 150 fős (nem F1-es) motorsportrészlegének vezetője a Car magazinnak ‘Sokszor megnyertük már a versenyt, köztük kilenc összesített és 29 osztálygyőzelmet. Le Mans-ba visszatérni kötelező volt számunkra, és ezt egy prototípussal megtenni egy álom.’

A hiperautó osztály a sportkocsiversenyzés korábbi királyait, a szokatlanul gyors és kegyetlenül drága LMP1 prototípusokat váltotta fel. A Toyota és a Glickenhaus már egy ideje versenyez Hypercarjaival, és az új szabályok, amelyek a költségek csökkentése érdekében korlátozzák a technikai szabadságot, arra ösztönözték a nagynevű gyártókat, hogy visszatérjenek Le Mans-ba, köztük a Peugeot-t ( a franciák Hypercarja, a 9X8 hamarosan debütál a versenyen), a Porsche-t, a BMW-t és az Audit.

Néhányan a szigorúbban szabályozott, olcsóbb LMdH opciót választották, amely bizonyos specifikációs alkatrészeket használ, ám a Ferrari – a Toyotához és a Peugeot-hoz hasonlóan – egyedi LMH autót épít. A szabályok lehetővé teszik, hogy a két típus ugyanazért a díjért – az összesített Le Mans-i győzelemért – versenyezzen.

„Amikor úgy döntöttünk, hogy visszatérünk egy prototípus versenyautóval, úgy döntöttünk, hogy egy igazi Ferrarival térünk vissza” – magyarázza Coletta. „Ahhoz, hogy igazi Ferrari legyünk, magunknak kell elkészítenünk a motort, az aerodinamikát, az elektromos rendszereket, a felfüggesztést, a sebességváltót. Természetesen ez azt jelenti, hogy az autónk bonyolultabb lesz, de ez a mi döntésünk.”

„Természetes, hogy gyártóként szeretnénk szabadabb helyzetet, de kordában kell tartanunk a költségeket, és az LMP1-ben a költségek majdnem olyanok voltak, mint a Forma-1-ben a költségplafon előtt.”

A Ferrari azt is bejelentette, hogy az AF Corse-szal való partnerségét kibővíti, hogy együttműködjenek a Competizioni GT mellett a Le Mans-i hiperautó (LMH) programban dolgozó csapat irányításában. Az eddigi privát csapat “Ferrari – AF Corse” néven fog versenyezni a bajnokságban, folytatva a 2006-os FIA GT-ben az F430 GT2-vel megkezdett győzelmi sorozatot, amely a debütáló szezonban csapat-, versenyzői és konstruktőri bajnoki címet hozott. Azóta nyertek hat csapat- és versenyzői címet az AF Corse számára az LMGTE Pro és LMGTE Am osztályokban és öt konstruktőri címet a Ferrari számára, illetve háromszor a Le Mans-i 24 órás versenyen is nyertek a GT osztályokban.