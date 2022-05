25 millióért szélvédő sem jár ehhez a kocsihoz

Fényszórók, tükrök és irányjelzők is vannak rajta, így gond nélkül részt vehet a forgalomban a Caterham Seven 420 Cup. Más kérdés, hogy a szélvédő hiánya miatt nem valami komfortos közlekedési eszköz: a cél nem is ez volt, hanem hogy olyan autót alkossanak, ami saját lábán elmehet a legközelebbi versenypályára, hogy ott kibontakoztassa képességeit.

A Caterham brit márkakupájában szereplő versenyautó adta az alapját a Seven 420 Cup modellnek, ami spártai felszereltséget és remek vezethetőséget ígér. Az autó hozza is a papírformát: a 10 fokozatban, szerszám nélkül állítható Bilstein lengéscsillapítók, az opcióként kérhető semi slick Avon abroncsok, valamint a hatfokozatú szekvenciális Sadev sebességváltó ugyanúgy a pályahasználatot támogatja, mint az opciós szénszálas kagylóülések, a hatpontos versenyövek, a gyorscsatlakozós Momo sportkormány, vagy a külön megrendelhető bukókeret.

A motor a jól ismert 2,0 literes szívó Ford Duratec, amely itt 213 lóerőt és 203 Nm-t ad le. Mivel az autó, amelynek szélvédőjét apró légterelő idom helyettesíti, kipufogóját pedig pályahasználatra hangolták, csupán 560 kilót nyom, egy-egy lóerőnek mindössze 2,63 kilót kell megmozgatnia. Ennek köszönhetően bőven 4 másodpercen belül gyorsul 100 km/órára a Seven 420 Cup, végsebessége pedig 219 km/óra.

A versenyhangulatot középre helyezett üzemanyagtöltő nyílás, fém csomagtér-borítás, váltófények és központi áramtalanító kapcsoló emeli. A padlókonzolt Alcantara borítja, a szénszálas műszerfalon piros skálázású műszereket helyeztek el, a fordulatszámmérőn 9000/percig tart a számozás…

A jó hír, hogy az autó balkormányos verzióban is készül. A rossz, hogy ezeket mind az Egyesült Államokba szállítják. A hazai brit piacon 55 ezer fonttól, azaz 25 millió forinttól indulnak az árak.