Ahogyan arról korábban beszámoltunk, május 9-étől nagyjából harmadával drágult a budapesti taxizás:

az alapdíj 700-ról 1000 forintra,

a kilométerdíj 300-ról 400 forintra,

míg a percdíj 75-ről 100 forintra emelkedett.

Alig egy hete vezették be az új tarifákat, máris fájhat a taxisofőrök feje: a 24.hu értesülései szerint több fővárosi taxitársaság is megemelte a tagdíjait, és a többi vállalatnál is tervezik már. „Azért szerettünk volna tarifaemelést, mert mindenki belőlünk él. Most, hogy megkaptuk, gyorsan el is veszik egy részét. Pedig ez nekünk szólt” – idézett egy kesergő taxist a lap.

Úgy tudni, a Főtaxinál heti 9500 forinttal, azaz havonta majdnem 40 ezer forinttal kerül többe a tagsági díj. Az állítást a taxitársaság nem is erősítette meg, de nem is cáfolta. Kisebb mértékben ugyan, de a City Taxinál is nőtt a tagdíj, havi 10 ezer forinttal. A társaság nem kommentálta az értesülést, ahogyan a 6X6 Taxi sem. A Boltnál magától értetődően drágább lett taxizni, mivel a taxisok százalékos rendszerben fizetnek azért, hogy dolgozhassanak.

Szintén a 24.hu-nak számolt be arról egy taxis, hogy helyzetüket a használtautó-piacon elszabaduló árak sem könnyítik meg, ugyanis a jogszabály szerint 10 évnél idősebb autóval nem lehet taxizni.