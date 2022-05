Csak a tervező váratlan, tragikus halála vetett véget a Mercedes-Maybach és Virgil Abloh gyümölcsöző együttműködésének: a dizájner szokatlan, formabontó módon értelmezte újra az automobil fogalmát, munkái a klasszikus értelemben vett esztétikai élmény helyett inkább elgondolkodtattak.

Nemes célt szolgál ez a bizarr autó Nemes célt szolgál ez a bizarr autó 1 /6 AMG x WILL.I.AM Fotó megosztása: 2 /6 „The Flip“: Gemeinsames Projekt zur Förderung der Technikkompetenzen künftiger Generationen"The Flip": automotive one-off to promote technology skills for future generations Fotó megosztása: 3 /6 „The Flip“: Gemeinsames Projekt zur Förderung der Technikkompetenzen künftiger Generationen"The Flip": automotive one-off to promote technology skills for future generations Fotó megosztása: 4 /6 AMG x WILL.I.AM Fotó megosztása: 5 /6 AMG x WILL.I.AM Fotó megosztása: 6 /6 AMG x WILL.I.AM Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Abloh-val párhuzamosan azonban egy másik kreatív alkotót: a popzene világából ismert, de egyébként számtalan más területen is aktív William James Adams Jr.-t (művésznevén will.i.am) is felkért az együttműködésre a cég. Ennek a kooperációnak nem is első, hanem hatodik stációjában született meg most a The Flip. A név leginkább átkapcsolásként, váltásként fordítható, és pontosan ezt kívánja elérni vele will.i.am: egy olyan projekt keretében valósult meg, amelynek a célja, hogy a hátrányos helyzetű diákok számára lehetővé tegye, hogy tudományos és műszaki területeken kibontakoztassák tehetségüket.

A teljesen autóbolond Will.i.am, aki korábban a Lexus-szal is dolgozott már együtt, egy Mercedes-AMG GT négyajtós kupét alakított át ízlése szerint – a hajtáslánchoz azonban nem nyúlt. A bizarr, szögletes orrkialakítás mintha a G-osztályból merített volna ihletet, az oldalajtók hátrafelé nyílnak, mint nyolcvan évvel ezelőtt, a Mercedes embémájából oedig morcos medvearcot rajzolt, amely egyébként egy, a projekthez kapcsolódó, így bevételeiből a jótékony célokat támogató divatkollekción is megjelenik majd, egészen pontosan ma este 18 órakor.