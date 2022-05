A mostani, félvezető- és chiphiány, valamint az ezeknek köszönhető korlátozott kínálat, illetve hosszú szállítási határidők jellemezte autópiaci helyzetben ritkaságszámba megy, hogy egy autógyártó nyílt napokat tartson, az pedig még ritkább, hogy egyes modelljeire kedvezményt is kínáljon. Az iparági nehézségeket a legtöbb versenytársánál nagyobb sikerrel kezelő és mostanra a magyar újautó-piacon piacvezető pozíciót szerző Toyota azonban kivételnek számít.

A japán autógyártó az idei évben is komoly modellinváziót ígér, a most hétvégén, május 6-9. között megrendezésre kerülő Toyota Nyílt Hétvégén bemutatkozó vadonatúj Aygo X pedig az első a gyártó idei újdonságainak sorában. A crossovert ráadásul a hétvégén a Toyota bevezető kedvezménnyel kínálja, és ha ez nem lenne elég, a márka legkeresettebb modelljeire is egyedi ajánlatok (árkedvezmény, ajándék tartozékok) várják az ügyfeleket. Az autópiacra jelenleg általánosan jellemző, folyamatosan növekvő árak és szállítási határidők ismeretében ez gyakorlatilag kihagyhatatlan ajánlatnak tűnik.