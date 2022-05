A Share Now 14 európai nagyvárosban, köztük Budapesten is jelen van. Flottája tízezer autót számlál, negyedük elektromos hajtású, felhasználóinak száma pedig meghaladja a hárommilliót. Az üzletág nem váltotta be maradéktalanul a hozzá fűzött reményeket, az amerikai piacról például 2019-ben kénytelenek voltak kivonulni. Az üzletágért százmillió euró körüli összeget fizetnek.

A Stellantis hasonló profilú szolgáltatása, a Free2move 2500 autóval üzemel. Brigitte Courtehoux, a Stellantis illetékese szerint az ügylettel újabb lépést tettek afelé, hogy a világ legnagyobb autómegosztó szolgáltatójává váljanak, és elérjék a 2025-re kitűzött hétszázmilliós, majd a 2030-ra várt 2,8 milliárd eurós forgalmat.

Terveik szerint az évtized közepén már nyereséges lesz a szolgáltatás. A Stellantis árfolyama 2,1 százalékos erősödéssel fogadta az ügylet bejelentését – írta a Világgazdaság.