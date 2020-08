A nyár folyamán megújult a Share Now autómegosztó Budapesten, szélesebb körben vált elérhetővé az autómegosztás a fővárosban lakó vagy tartózkodó emberek számára. A vállalat csökkentette a kisebb autók percdíjait is, amelyek költséghatékony használatát a Pass25 előfizetés bevezetése is segíti.

A 990 forintos havi díjú csomag jelentős kedvezményt biztosít a felhasználók számára: egy háromajtós Mini percdíja 79 forint helyett 60 forint, míg egy 20 perces városi út ugyanezzel a típussal 1700 forint helyett kevesebb, mint 1300 forintba kerül Share Now Pass-szal.

Megújultak a percalapú és egynapos díjcsomagok is. A legkisebb modellek percdíja 60 Ft/perc a Pass25 előfizetéssel, míg alkalmi felhasználók 79 Ft/perctől használhatják a Share Now autóit a korábbi 99 Ft/perc helyett.

A felhasználók egy napra már 13 990 Ft-ért igénybe vehetik az autókat 90 megtehető kilométerrel. Idén szeptembertől a Share Now 30 új autóval, köztük Magyarországon gyártott Mercedes-Benz A-osztályokkal, valamint Mercedes GLA és smart EQ fortwo modellekkel bővíti a meglévő, Mini és BMW modellekből álló flottáját.

Külső szolgáltatási területekkel bővül a zóna, így már felár nélkül indíthatók bérlések Békásmegyeren, Káposztásmegyeren és Budafokon is, illetve 1590 Ft-os díj ellenében bármelyik bérlés le is zárható ezeken a helyeken.