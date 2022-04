Az úgynevezett „drop and pick” előjelző készlet egy önlerakó rendszerű, változtatható jelzésképű táblával működő terelőrendszer. Európában összesen kilenc ilyen készlet létezik, ebből öt a Magyar Közút tulajdonában van, melyek az M0-s autóúton és az M1-es autópályán segítik a biztonságosabb munkavégzést.

Az előjelző autókat igénylő, hagyományos táblás terelési módszerhez képest ez az előjelzés kisebb humán erőforrást igényel, ezzel is védve a dolgozókat, továbbá a virtuálisan megjeleníthető, animált jelzésképeknek köszönhetően sokkal feltűnőbb és könnyebben, biztonságosabban aktualizálható az adott munkavégzéshez, forgalomkorlátozáshoz igazítva.

A tábla benyúlik a sáv felé anélkül, hogy magassági akadályt képezne, így például a magasan ülő kamionosok is hamarabb, már nagyobb távolságból észrevehetik a kihelyezett, munkaterület közeledtére figyelmeztető jelzéseket, illetve a kamionok sem takarják ki a belső sávban haladó személyautók elől a közutas előjelzéseket. Az utánfutó különböző jelzőfényekkel is rendelkezik, ezzel is növelve a forgalombiztonságot.

A Magyar Közút 2000 óta 19 munkatársát veszítette el munkaterületeken figyelmetlen közlekedők miatt. A társaság ezért arra kéri a közlekedőket, hogy a munkavégzésekre figyelmeztető jelzéseket vegyék komolyan, tartsák be az ideiglenes sebességkorlátozásokat, soroljanak be időben a munkaterületek előtt, és vezetés közben csak és kizárólag a forgalomra, a vezetésre koncentráljanak, hogy elkerülhetőek legyenek a tragikus kimenetelű balesetek.