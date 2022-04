Megnyílt az új Tesla-üzem, itt is gyártani fogják a Cybertruckot

A Texasban található austini üzem kezdetben elsősorban a Model Y kompakt SUV modellt fogja gyártani, amely a brandenburgi Grünheide szerelőszalagjairól is lefut. Mivel a kaliforniai fő üzem elérte kapacitáshatárát, a Teslának sürgősen új gyártósorokat kellett létre hoznia Észak-Amerikában. Az üzemben járművek mellett akkumulátorokat is gyártanak.

Jövőre Texasban is megkezdődik a Cybertruck kisteherautó gyártása – erősítette meg Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója a csütörtök esti megnyitó ünnepségen.

A Cybertruck különösen fontos modell az amerikai piacon, ahol a pick-upok a legnépszerűbb járművek közé tartoznak. Ebben a szegmensben főszereplők az olyan autóipari óriások, mint a Ford és a General Motors, de igyekeznek betörni az olyan induló vállalkozások is, mint a Rivian. A szögletes, rozsdamentes acélból készült Cybertruck pick-upot eredetileg 2021 végére jelentették be piaci bevezetésre, de a gyártás megkezdését elhalasztották.

A megnyitón Musk azt is elmondta, hogy a Tesla egy futurisztikus kinézetű robottaxit is ki fog fejleszteni, a terv ütemezésére és más részleteire azonban nem tért ki. Musk korábban arra helyezte inkább a hangsúlyt, hogy a Tesla-tulajdonosok az autóikat autonóm taxiként mások rendelkezésére is bocsáthassák. Azonban az e szolgáltatásra tervezett „Tesla Network” létrehozására kitűzött határidők már elmúltak, és a Tesla vezetéstámogató szoftverének városi forgalomban végzett tesztelése még mindig problémákkal küzd.

Pár héttel ezelőtt első európai üzemének kapuit is megnyitotta az amerikai gyártó: a németországi létesítmény nem kevesebb mint hatmilliárd euróból (kb. 2200 milliárd forint) épült meg, mint arról korábban beszámoltunk.