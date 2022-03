Alaposan felforgatta a használtautó-piacot az egy hónapja kitört ukrajnai háború. Az eladásra kínált használt autók átlagára kilenc százalékot emelkedett a harcok megkezdése óta, a keresések száma a harcok kitörésekor hirtelen a negyedével esett vissza.

A vásárlók óvatossága azóta is jól érzékelhető: még az elmúlt egy hét során is 4,8 százalékkal kevesebben kutattak a használtautó-hirdetések között, mint a háború kitörését megelőző hét napon – áll a Jóautók.hu elemzésében, ahol a teljes kínálat átlagára 4,9 millió forint alatti értékről 5,3 millió forint fölé emelkedett.

Bár a hivatalos márciusi adásvételi adatokra még több hetet kell várni, borítékolható, hogy a piaci szereplők megnövekedett óvatossága a konkrét átírások számában is meg fog mutatkozni. Tény, hogy a vásárlók egy széles köre elbizonytalanodott, és későbbre halasztja a nagyobb összegű beruházásait. Az ekkora mértékű hirtelen áremelkedés azonban önmagában is sokakat kiszorít a piacról, akiknek a megdrágult autók esetében már nem is áll módjukban kipótolni a vételártöbbletet.

A háborús helyzet egyik folyományaként fellépő ideiglenes üzemanyag-ellátási zavarok alaposan befolyásolták a keresések üzemanyag szerinti összetételét is. Normál időszakokban a benzines keresések teszik ki az összes keresés 63 százalékát. Ez az érték március 10. környékén, az első ellátási zavarok idején 52 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan az elektromos és hibrid meghajtású autókra a szokásos 15 százalékról ezekben a napokban 26 százaléknyian kerestek rá. Úgy tűnik, hogy az elektromos meghajtás népszerűségének növekedésében a jövőben egy újabb tényező, az üzemanyag-ellátás biztonsága is szerepet játszhat.

A háború negatív hatásai főként egy hosszan elhúzódó válság esetén alaposan rányomhatják bélyegüket a használtautó-piac idei teljesítményére. Az új autók piacán a chiphiány mellett most már egyéb alkatrészek ellátási problémái is felmerültek, emiatt csúsznak a flottacserék, a lecserélt 3-4 éves járművek pedig csak kisebb számban jelennek meg a piacon. Mindez a magasabb árakkal kombinálva azt eredményezheti, hogy a tavaly elért, rekordot jelentő 819 ezer tulajdonosváltás után a piac forgalma akár 5 százalékkal, évi 780 ezer körüli szintre is visszaeshet.