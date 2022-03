Az M1-es autópályának az M0-s csomóponttól Bicskéig tartó 23 kilométeres szakaszának kétszer háromsávosra bővítésére írt ki közbeszerzést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) – olvasható az uniós közbeszerzési közlöny erre vonatkozóan közzétett nyílt tenderfelhívásában.

Az adott 23 kilométeres szakasz bővítése, illetve az ahhoz kapcsolódó létesítmények megvalósítása mellett feladatként jelölték ki a Biatorbágy 1-es főút – 8101-es út turbókörforgalmának, valamint az 1-es főút M1-csomópont – 8101-es úti csomópont közötti szakasz kétszer kétsávosra bővítését, valamint kapcsolódó létesítményeinek kivitelezését.

A kiírt pályázat alapján a munkálatok finanszírozása hazai forrásból történik, a tervezett építési idő 56 hónap, azaz valamivel több mint 4,5 év. Az ajánlatokat április 19-éig várják, elbírálásuknál az ár, illetve a minőség 70-30-as súlyszámaránnyal szerepel. Az pályázhat a kivitelezésre, aki az elmúlt három lezárt üzleti évben közutak építéséből és/vagy átépítéséből és/vagy átalakításából és/vagy felújításából az első résznél legalább 85 milliárd, a második résznél pedig legalább 600 millió forint nettó árbevételre tett szert.

Ahogyan arról a Vezess is beszámolt, korábban felmerült, az M1-es mellett az M7-es autópályát is kétszer háromsávosra bővíthetik, azt azóta sem bővítették, helyette 2019-ben felvetették, hogy nyárra a leállósávokat is megnyitnák forgalomcsillapítás céljából, de ez is csak javaslat maradt.