Mint arról a múlt héten a Vezess beszámolt, a kormány több intézkedéssel próbálja elejét venni az üzemanyag-ellátásban, illetve -kiszolgálásban kialakult pániknak:

7,5 tonna feletti gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú járművek csak a töltőállomások kijelölt, nagynyomású (80 liter/perc) töltőpisztolyain tankolhatnak, ahol nem érvényesül az ársapka, hanem piaci áron fogják adni az üzemanyagot. Az üzleti érdekeken alapuló benzinturizmus visszaszorítására irányuló szabályozás alól a mezőgazdasági gépek jelentenek kivételt. 20 forinttal csökkentik az üzemanyag jövedéki adóját. Eljárást indít a rendőrség a rémhírterjesztőkkel, illetve a benzin- és gázolajtárolásra vonatkozó szabályok megsértőivel szemben.

Még mindig veszteségesek a kutak

A helyzet azonban a kisebb, főként vidéki benzinkutakon azóta sem javult érdemben, sőt, a hosszú hétvége folyamán sorra arról számoltak be, hogy elfogyott a készletük. Több töltőállomás sem 95-ös benzinnel, sem pedig gázolajjal nem tud szolgálni – derült ki a 24.hu cikkéből.

Akad ugyanakkor olyan benzinkút, aminél szó szerint örülnek, hogy nem is érkezik üzemanyag, mivel így kisebb a napi veszteségük, körülbelül 40-50 ezer forint.

A kút két nagykereskedelmi partnerrel áll szerződésben – az OMV mellett tavaly óta már a Mollal is –, mégsem jut üzemanyaghoz március 9-e óta. A legutóbbi szállításnál is a beszerzési ár 7 forinttal több volt annál, mint amennyiért (480 forintért) a hatósági ár miatt értékesítheti az üzemanyagot, de a szállításért is fizetni kell, arra semmilyen kompenzáció nem jár.

A jövedéki adó csökkentése ellenére is veszteséges az üzemeltetés, miközben az erre vonatkozó kompenzáció körül is sok a kérdőjel. Hiába szolgálhat ki 7,5 tonna feletti járműveket a kút, az árkülönbözetet vissza kell utalnia a nagykereskedőnek – bár azt még nem tudja, melyiknek, ugyanis nem különíthető el, hogy az eladott mennyiség melyik nagykerhez tartozott.

Zavaros a rendelet – a Mol a kis kutakra hárítaná a szállítást is

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke elmondta, a csütörtök éjszakai közlönyben megjelentek gyakorlati alkalmazása sok problémát vet fel, amikre az innovációs minisztérium egyelőre nem adott választ. Például az sem egyértelmű, kinek adhatják 480 forintért, és kinek piaci áron a gázolajat, emiatt a benzinkutakon is rengeteg a feszültség.

Úgy véli, az üzemanyag-utánpótlás körüli problémák a korlátozott fuvarkapacitással hozhatók összefüggésbe, mivel tartálykocsi és sofőr hiányában a nagykereskedők sem tudják kielégíteni az igényeket. Olvasói forrás szerint a Mol azokra a kutakra nem is szállít, amelyeknek ebben a hónapban már leszállították az éves mennyiség tizedét. Az újfajta korlátozást az FBSZ elnöke is megerősítette, emellett megjegyezte,

a Mol több partnerének jelezte, hogy maguk menjenek el az üzemanyagért.

A 24.hu az Innovációs és Technológiai Minisztériumot és a nemzeti olajcéget is kereste, de választ a cikk megjelenéséig egyiküktől sem kapott.

A friss intézkedések ugyan a pánikvásárlást jelentősen visszafoghatják, de a tranzitforgalomnak még így is vonzó célpont Magyarország. Egri meglátása alapján 30-40 forintos kompenzációra lenne szükségük a kutaknak, hogy ne termeljenek veszteséget – mivel a fuvarozók is csak piaci áron tankolhatnak, a szállítási költségek akár 20-30 százalékkal is emelkedhettek.

Jelentősen csökken az üzemanyag nagykereskedelmi ára

Ahogyan azt a Vezess a minap hírül adta, péntektől jelentős mértékben csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – előbbié literenként 40, utóbbié pedig 70 forinttal. Az olaj piaci árának, illetve a jövedéki adó csökkenése által előidézett fordulat hatására a 95-ös benzin átlagára 591, míg a gázolajé 641 forint lenne – vagyis ennyiért tankolhatnának az autósok, ha nem lenne érvényben a 480 forintos hatósági küszöb.