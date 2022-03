Hiába gyengébb, mégis fürgébb a négyhengeres Lotus

Miután a Lotus Emira V6-os verziójáról elárultak ezt-azt, a gyár most a soros négyhengeres változatról lebbentette fel a fátylat.

Az újdonságot az AMG többszörösen díjnyertes kétliteres M139 turbómotorja hajtja. A Lotus egyedi kivitelben rendelte meg az erőforrást: specifikusan a rögzítési pontok (hiszen a motort nem az orrba, hanem a hátsó tengely és az ülések közé építik be), illetve új a motorvezérlő szoftver. A blokk elméletileg 421 lóerőre is képes, a Lotus azonban beérte 365 lóerővel – így is rendkívül közel van a motor teljesítménye a V6-oséhoz.

A német eredetű motorhoz kormányról kapcsolható, nyolcfokozatú duplakuplungos sebességváltó kapcsolódik – ilyet még soha nem kínált a Lotus. A motorhoz hasonlóan a váltó is a jól ismert AMG egység, amit azonban ugyancsak át kellett dolgozni, hiszen az Emira hátsókerék-hajtású. A váltóprogramot szintén kifejezetten a brit manufaktúra elvárásai szerint írták meg.

Mindez azt jelenti, hogy a 365 lóerős négyhengeres menetdinamikában felveszi a versenyt a 405 lóerős V6-ossal. Míg az automata sebességváltóval 4,3 mp alatt gyorsul 96 km/órára, a könnyebb sornégyesnek 4,2 mp is elegendő. A kisebb motorral 283 km/óra a végsebesség, míg a V6-os 290-ig gyorsul.

Az áprilistól rendelhető, 2022 végétől vagy 2023 elejétől átvehető, négyhengeres modell ugyanúgy gazdagon felszerelt First Edition kivitelben kezdi meg pályafutását. A könnyített 20 colos keréktárcsák például többféle kivitelben kérhetők, ahogy a féknyereg is négyféle árnyalatban elérhető, igazodva a hat rendelhető karosszériaszínhez. A lámpák LED-esek, a kipufogó végcsöve titánból készült, a lökhárítók és a küszöbök alsó fele (azaz az aerodinamikai szempontból fontos komponensek) fényes fekete kidolgozást kapott.

Az utastér kétféle kárpitozással (bőr vagy Alcantara), összesen hétféle színben pompázhat, a First Edition esetén mindegyik belefér az alapárba. A dekorelemek krómozottak, a küszöböt márkajelzés díszíti. Az ülések fűthetők, a vezetőé memóriás. Van üzemmód-választó, okostelefon-integráció és 10 csatornás KEF hifi berendezés. Nem kell fizetni a sötétített üvegekért, a fekete Alcantara tetőkárpitért, a sportpedálokért (dizájncsomag), sem a parkolóradarért, a tolatókameráért és a csomagrögzítő hálóért (praktikum csomag.)

Ezeknél fontosabbnak tűnik a szintén alapfelszerelésként kínált Lotus Drivers Pack, amelyen belül kétféle futóműbeállítás (túra vagy sport) és kétféle abroncs (Goodyear Eagle F1 Supersport vagy Michelin Pilot Sport Cup 2) választható. A V6-os modellen már ismertetett, versenypályára optimalizált ESP is része a csomagnak.

Az Emira First Edition induló ára 72 ezer angol font, azaz kb. 32 millió forint. A négyhengeres modell később jelentősen olcsóbban, már 60 ezer fonttól kapható lesz; a V6-os modell felára ötezer font.