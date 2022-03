Jöhet az 1200 km hatótávolságú villanyautó!

Az Our Next Energy (ONE) nevű vállalat egy évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, amikor bemutatták 1210 kilométeres hatótávolságot biztosító személyautó-akkumulátorukat.

A Gemini névre keresztelt technológia kétszer-háromszor nagyobb távolságok megtételét teszi lehetővé, mint a mai átlagos rendszerek. Kapacitása elképesztően nagy, 203,7 kWh, ám ehhez képest elfér egy Tesla Model S-ben – a rendszer energiasűrűsége állítólag 416 Wh/liter.

Az említett öszvér prototípus, a Gemini 001 tavaly 88,5 km/óra átlagsebességgel 1210 kilométert tett meg egy töltéssel. Állítólag független pilótáknak ennél is többet, 1419 kilométert sikerült utazniuk ugyanezzel a kísérleti járművel.

A Gemini akkumulátorcsomag várható áráról egyelőre nincsenek információk, de a cég mintegy 65 millió dollár értékben szerzett befektetőket, és állítólag négy komoly vevőt is találtak, akik összesen 300 ezer autónyi akkucsomagot vásárolnának tőlük évente. Jelenleg a gyártás lehetséges helyét keresik. Azt állítják, még 2022 vége előtt megkezdhetik az akkumulátor egy kisebb, de hasonlóan kiemelkedő fajlagos kapacitású változatának a gyártását. A Gemini akkucsomag egy évvel később kerülhet a piacra.